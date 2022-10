Cinq candidats seront en lice pour le poste de président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), en vue de l'AG élective prévue samedi (11h00) à la salle de conférence de l'OCO Mohamed-Boudiaf (Alger), a indiqué, hier, l'instance fédérale. La commission des candidatures, présidée par Moulati Tidjani, a validé, aujourd'hui, les dossiers de cinq candidats au poste de président de la FAHB, dix dossiers de candidature pour la représentation au sein du bureau fédéral, un dossier pour le poste de 1er vice-président, trois dossiers pour le poste de 2e vice-président, un dossier pour le poste de 3e vice-président, trois dossiers pour le poste de secrétaire général et un dossier pour le poste de trésorier.

Cette nouvelle procédure dans l'étude des dossiers de candidatures fait suite aux dispositions inscrites dans la nouvelle version des statuts de la FAHB, adoptée le 12 octobre par 25 membres de l'AG extraordinaire, conformément aux orientations de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB). Pour les cinq dossiers de candidatures validés par la commission, il s'agit d'Amrane Stambouli, Taleb Karima, Bouzid Abdelmadjid, Mustapha Doballah et Driss Khalil.

La commission des candidatures a également validé 10 dossiers pour le bureau fédéral: Ben Kadour-Issam, Adel Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed Faiz Khalil, Hamou Gourara, Brahimi Hadja, Abibes Laid, Ferragouana Khadija, Barhoum Tayeb et Torki Amar. La période de dépôt de dossiers de candidatures a été fixée du 13 au 18 octobre à 16h00, avant de laisser place aux travaux de la commission de recours qui siègera à partir de ce mercredi à 9h00 et jusqu'à jeudi (16h00). La liste finale des candidats retenus sera publiée vendredi. Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire du président de cette instance, Habib Labane.