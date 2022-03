Le choc de la 22e journée du championnat de Ligue 2 de football, entre les coleaders du groupe Centre-Ouest a tourné à l'avantage du CR Témouchent devant le RC Kouba (2-1), alors que l'USM Khenchela vainqueur devant l'US Chaouïa (2-1), reste en tête du groupe Centre-Est. À la faveur de cette précieuse victoire dans la course à l'accession en Ligue 1, le CR Témouchent occupe la 1ère place du groupe Centre-Ouest, en compagnie du MC El Bayadh, large vainqueur en déplacement contre l'ASM Oran (3-0). Au sommet du classement depuis le début de la saison, le RC Kouba glisse, de son côté, à la 3e place, après une série de mauvais résultats depuis l'entame de la phase retour qui risque de lui coûter cher en fin de saison. Derrière le trio de tête, le GC Mascara a battu le MCB Oued Sly (2-0), alors que le MC Saida a obtenu le point du match nul en déplacement face à l'USM Bel Abbès (1-1). Cette journée a également été marquée par la victoire du SKAF El-Khemis devant l'ES Ben Aknoun (2-1), lui permettant de sortir de la zone de relégation en occupant la 12e place avec 27 points. Dans les autres rencontres du bas de tableau, le WA Boufarik s'est imposé devant la JSM Tiaret (1-0) et rejoint cette dernière à la 10e place, alors que l'USM Harrach victorieux du SC Aïn Defla (2-0) fait un bon de cinq places et se retrouve à la 6e place avec 30 points. Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela qui a remporté le derby des Aurès face l'US Chaouïa (2-1) conserve son fauteuil de leader avec 47 points, devant la JS Bordj Ménaïel, large vainqueur de l'AS Aïn M'lila (3-0). De son côté, l'USM Annaba auteur d'un nouveau match nul à domicile face au MO Béjaia (1-1) a laissé passer sa chance de recoller au duo de tête et perd de précieux points dans la course à l'accession. Embusqué derrière le trio de tête, le CA Batna et le NRB Teleghma ont fait match nul (1-1), alors que l'IRB Ouargla s'est incliné (4-1) face à la JSM Béjaïa, qui reste coincée à 13e place à égalité de points avec le MCE Eulma, vainqueur en déplacement contre la JSM Skikda (1-0). De son côté, le MO Constantine enchaîne avec une nouvelle victoire devant l'IB Lakhdaria (1-0) et sort de la zone de relégation. La 26e journée se déroulera le samedi 26 mars, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur.