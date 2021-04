La direction du MCB Oued Sly, coleader du groupe Ouest de la Ligue 2 de football, a affirmé, hier, que le départ de son entraîneur Touhami Sahraoui n’était pas pour des « considérations financières ». « Contrairement à ce que colportent certains, le club ne doit aucun centime à Sahraoui, qui n’a aussi aucun problème ni avec les joueurs ni la direction qui l’a mis dans les meilleures conditions possibles pour bien accomplir son travail », a indiqué le président du club, Rachid Chranou, dans un communiqué de presse. L’entraineur Sahraoui, qui a rejoint le nouveau promu en

Ligue 2 lors de l’intersaison, a surpris plus d’un en jetant l’éponge, il y a quelques jours, au moment où son équipe a réalisé une très bonne première partie d’exercice qui lui permet de postuler à l’accession. Le président du MCB Oued Sly a dit, à ce propos, « regretter le départ du coach », ajoutant avoir « tout fait pour le convaincre de poursuivre la mission avec l’équipe mais en vain, justifiant son départ par des raisons d’ordre familial ». Rachid Chranou a, en outre, fait savoir qu’il a déjà engagé des contacts avec des entraîneurs au profil recherché, et qu’il devrait conclure avec l’un d’entre eux « dans les prochains jours ». Et de poursuivre : « Nous allons recruter un entraîneur ayant les capacités de réaliser notre objectif, à savoir, l’accession en Ligue 1. Tout le monde connaît le professionnalisme de notre club, ce qui motive plusieurs techniciens à collaborer avec nous.»