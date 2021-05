Après un mois et demi d'arrêt, au cours duquel il a été question de disputer les matchs de mise à jour, le championnat reprendra ses droits, aujourd'hui, avec cette affiche entre le leader ESS (42 pts) et l'USMA (7e, 31 pts), dans une rencontre qui s'annonce indécise. Même si l'Entente semble plus que jamais décidée à ne plus céder de points, notamment à la maison, l'USMA tentera de frapper de nouveau en dehors de ses bases, après la victoire décrochée, vendredi, au stade du 20-Août 1955 dans le derby face au CR Belouizdad (1-0). Un succès permettra aux Sétifiens de conforter leur position de leaders, au moment où les poursuivants, à l'affût, vont guetter le moindre faux pas de l'Aigle noir. La JS Saoura (2e, 36 pts), intraitable dans son antre du 20-Août 1955 de Béchar, recevra l'Olympique Médéa (6e, 32 pts) avec la ferme intention de préserver sa position de dauphin, d'autant que la JS Kabylie (3e, 34 pts), aura une mission, plus ou moins facile chez la lanterne rouge. Plus que jamais dos au mur, le CABBA, qui a bouclé la phase aller avec 5 points seulement, sans la moindre victoire, devra impérativement l'emporter au risque de compromettre davantage son avenir parmi l'élite. À 14 points du premier non relégable, le club bordjien est appelé à se remettre en question et amorcer sa mission de sauvetage, face à une équipe de la JSK qui carbure à plein régime. De son côté, le CR Belouizdad (4e, 33 pts), battu dans le temps additionnel par l'USMA, accueillera l'AS Aïn M'lila (7e, 31 pts) avec l'objectif de se racheter et de se positionner pour monter sur le podium. Le Chabab devrait être dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur serbe Zoran Manojlovic, arrivé dimanche à Alger. À Oran, le MCO (4e, 33 pts), auréolé de sa qualification pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue face au RC Relizane (1-0), tentera de préserver sa dynamique en visant la victoire face au NA Hussein Dey (15e, 19 pts). Le MC Alger (7e, 31 pts), qui commence à retrouver ses repères avec deux victoires de suite, dont la dernière face au NC Magra (5-1) décrochée sous la houlette de l'ancien nouvel entraîneur Nabil Neghiz, évoluera a priori sur du velours à la maison devant l'USM Bel Abbès (18e, 15 pts). Pour sa part, le CS Constantine (10e, 30 pts), qui reste sur une sévère élimination en coupe de la Ligue face au NC Magra (3-0), effectuera un long déplacement à l'Ouest pour affronter le WA Tlemcen (13e, 20 pts), dont les statistiques à domicile ne plaident pas en sa faveur avec un bilan de 10 points pris sur 27 possibles. Quant au Paradou AC (11e, 27 pts), il visera un cinquième match sans défaite de suite en championnat, à l'occasion de la réception du RC Relizane (12e, 24 pts). Eliminées en coupe de la Ligue, les deux équipes vont se consacrer désormais à assurer leur maintien en Ligue 1 comme premier objectif. Outre le CABBA et l'USMBA, les deux autres équipes relégables, le NC Magra (17e, 16 pts) et la JSM Skikda (19e, 11 pts), n'auront plus droit à l'erreur et auront à coeur de sortir la tête de l'eau. Le NCM sera en appel à l'Ouest pour défier l'ASO Chlef (13e, 20 pts) alors que la JSMS recevra l'US Biskra (15e, 19 pts).

Programme

JSM Skikda - US Biskra (16h)

Paradou AC - RC Relizane (16h)

CR Belouizdad - AS Ain M'lila (22h30)

MC Alger - USM Bel Abbès (22h30)

ES Sétif - USM Alger (22h30)

ASO Chlef - NC Magra (22h30)

JS Saoura - O Médéa (22h30)

MC Oran - NA Hussein Dey (22h30)

WA Tlemcen - CS Constantine (22h30)

CABB Arréridj - JS Kabylie (22h30)