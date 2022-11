La 12e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue aujourd'hui, sera marquée par le choc entre le leader, le CS Constantine et son dauphin le CR Beouizdad, alors que les deux derniers au classement: la JS Kabylie et le HB Chelghoum-Laïd seront certainement mis à rude épreuve au sud du pays, respectivement, à Biskra et à Bechar. Après deux semaines d'inactivité, en raison du stage effectué aux Emirats arabes unis, par l'Équipe nationale A', composée de joueurs locaux, la compétition nationale reprendra ses droits avec de belles affiches aussi bien en haut qu'en bas du tableau. Le CSC (1er, 23 pts), qui reste sur une série de trois succès de rang, est appelé à sortir le grand jeu au stade du 20-Août 1955 face au Chabab (2e, 22 pts), pour espérer revenir avec un bon résultat et préserver du coup sa position en tête. Seule équipe invaincue jusque-là, le CRB qui compte trois matchs en retard, bénéficiera de la faveur des pronostics devant son public et visera la victoire pour prendre les commandes. L'USM Khenchela (3e, 19 pts), véritable surprise de cette première partie de la saison, effectuera un déplacement périlleux au centre pour défier le RC Arba (10e, 12 pts), considéré comme l'une des meilleures équipes à domicile (10 pts pris sur 15 possibles, NDLR). De son côté, l'ES Sétif (4e, 18 pts), qui commence à retrouver des couleurs en alignant quatre matchs sans défaite, recevra dans son antre du 8-Mai 1945, le MC Oran (8e, 13 pts), dans une rencontre qui devrait revenir aux locaux. Éliminé sans gloire dès les 1/32es de finale de la coupe d'Algérie à domicile face à l'Olympique Akbou (inter-régions), le MCO doit absolument rebondir à Sétif pour éviter de retomber dans ses travers. L'Entente qui a tourné la page de l'entraîneur égyptien Houssam Al-Badry, démissionnaire, a désigné au cours de la semaine, l'ancien international Khaled Lemmouchia en tant qu'entraîneur-adjoint, en attendant de trancher sur l'identité du futur coach principal. Le MC Alger (5e, 17 pts), qui a repris du poil de la bête en enchaînant deux victoires de suite, tentera de faire la passe de trois, à l'occasion de la réception du Paradou AC, premier non-relégable (14e, 8 pts). Le «Doyen» aura à coeur de vendanger dans les malheurs du PAC qui reste sur un triste bilan de trois défaites de rang. L'autre formation de la capitale l'USM Alger (6e, 16 pts) se rendra chez l'un des mal classés: le NC Magra (10e, 12 pts), dans l'objectif de rester sur la dynamique et se rapprocher du podium. Le NCM, battu lors de la précédente journée sur le terrain du CSC (1-0), devra impérativement réagir pour quitter la zone de turbulences, face à une équipe de l'USMA qui aspire à repartir avec le gain du match. Dans le ventre mou du classement, l'ASO Chlef (8e, 13 pts), qui s'est qualifié aux 1/16es de finale de la coupe d'Algérie aux dépens de l'ES Sour Ghozlane, recevra le MC El-Bayadh (10e, 12 pts), dans le but de mettre fin à une mauvaise série de deux revers. Enfin, dans la course pour le maintien, la JS Kabylie (15e, 5 pts) et le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt) qui ferment la marche, se rendront au sud du pays pour affronter, respectivement l'US Biskra (13e, 10 pts) et la JS Saoura (7e, 14 pts), avec l'objectif de revenir avec un bon résultat, même si leur mission s'annonce difficile.