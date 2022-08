Les «Reds» de Liverpool, en petite forme, se déplacent chez des «Red Devils» mal en point et lanterne rouge de Premier League, en clôture de la 3e journée lundi prochain. Erik ten Hag, le nouveau technicien néerlandais de Manchester United, connaît des débuts très compliqués, entre l'humiliation subie à Brentford (4-0), samedi dernier, et la gestion du cas Cristiano Ronaldo, désireux de partir. Les dirigeants mancuniens font feu de tout bois sur le marché des transferts afin d'attirer des recrues, pour l'instant sans résultat. Liverpool a de son côté concédé deux matchs nuls et ne peut pas se permettre de voir Manchester City, sacré la saison passée avec un point d'avance sur les coéquipiers de Fabinho, s'envoler au classement. Le club de la Mersey doit digérer le départ de Sadio Mané au Bayern Munich, cet été. Ce déplacement à Old Trafford se fera sans son successeur annoncé, l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, expulsé lundi contre Crystal Palace (1-1). Les Citizens, leaders avec deux succès sans avoir concédé le moindre but, vont défier, demain Newcastle, qui pour l'instant a été assez sage sur le mercato malgré les généreux moyens de ses propriétaires saoudiens. Et Arsenal, seule autre équipe à s'être imposée deux fois, se rend, aujourd'hui, à Bournemouth.