Le leader du championnat de la Ligue 1 de football le CS Constantine, recevra l'US Biskra avec l'intention de se racheter et effacer le dernier revers concédé à domicile, alors que la JS Kabylie et l'ES Sétif s'affronteront à Tizi Ouzou, à l'occasion de la 9e journée prévue vendredi et samedi. Sèchement battu à domicile lors de la précédente journée face au MC Alger (0-2), le CSC (1er, 14 pts) devra impérativement réagir face à l'USB (7e, 10 pts) pour non seulement se relever rapidement mais également préserver sa position de leader. De son côté, l'USB qui reste sur un succès à domicile face à l'ASO Chlef (2-0), effectuera le voyage à Constantine avec l'intention de frapper un bon coup, face à une équipe constantinoise en proie au doute. Contraint de s'éloigner de la compétition nationale pour disputer ses matchs de Ligue des Champions, le triple champion d'Algérie le CR Belouizdad (2e, 12 pts) partira favori devant son public face au NC Magra (9e, 9 pts). Toutefois, le Chabab devra se méfier tout de même d'une équipe de Magra qui reste sur une belle série de quatre matchs sans défaite, soit un bilan de deux victoires et deux nuls lors des quatre derniers matchs. L'USM Alger (2e, 12 pts), fraîchement qualifiée pour le 2e tour préliminaire additionnel de la coupe de la Confédération, replongera en Ligue 1, en affrontant à domicile la JS Saoura (12e, 7 pts), qui, en revanche, n'a pu se qualifier dans la même compétition, au terme de la double confrontation face aux Ivoiriens du Sporting Gagnoa (aller: défaite 1-0, retour: 0-0). Les Algérois auront à coeur d'effacer la dernière défaite concédée en championnat sur le terrain face au MC Oran (1-0), pour se racheter et surtout éventuellement aller chercher la première place, en cas de faux pas des clubs jouant le haut du tableau. La belle surprise de ce premier quart de saison reste incontestablement le nouveau promu l'USM Khenchela (2e, 12 pts), qui après un début difficile, est parvenu à remonter la pente en alignant quatre succès de rang. Les joueurs de l'entraîneur Nabil Neghiz tenteront cette fois-ci de s'offrir à domicile le MC Alger (5e, 11 pts), qui vise quant à lui, un quatrième succès de suite, sous la houlette de son nouveau coach tunisien Faouzi Benzarti. Un match qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. L'autre promu le MC El-Bayadh (7e, 10 pts), tentera de relever la tête devant ses supporters face au Paradou AC (12e, 7 pts), moins d'une semaine après sa défaite face au NC Magra (1-0), dans ce qui a été le premier match pour le nouvel entraîneur Chérif Hadjar. Le PAC qui a mis fin à une période de disette, en s'imposant à la maison face au HB Chelghoum-Laïd (2-1), se rendra à El-Bayadh avec l'objectif de confirmer son réveil, et du coup quitter la zone de turbulences. L'ASO Chlef (9e, 9 pts), où rien ne va plus, n'aura plus droit à l'erreur à l'occasion de la réception du RC Arba (5e, 11 pts), dans le but d'effacer les deux défaites de suite, concédées en déplacement face au MCA (2-1) et l'USB (2-0). Les coéquipiers de Taoufik Addadi seront certainement mis à rude épreuve, face à une équipe du RCA qui reste capable d'aller chercher les trois points de la victoire. Dans le bas du tableau, la JS Kabylie (15e, 4 pts) n'aura plus droit à l'erreur à domicile face à l'ES Sétif (11e, 8 pts), dans une affiche indécise qui mettra aux prises deux équipes qui peinent à amorcer leur départ en championnat. Enfin, la lanterne rouge le HB Chelghoum-Laïd (16e, 1 pt), devra impérativement sortir la tête de l'eau face au MC Oran (14e, 6 pts), pour reprendre confiance dans l'optique du maintien.