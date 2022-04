1&Une véritable piste aux étoiles. Le Manchester City de Pep Guardiola recevait le Real Madrid de Karim Benzema, mardi soir, à l'occasion des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Un match très attendu et qui n'a certainement pas déçu au niveau du spectacle. Dès la 2e minute, suite à un slalom de Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne ouvrait la marque de près de la tête pour le 1-0. Le Real se réveillait à la demi-heure de jeu. Ferland Mendy réussissait un bon centre en profondeur dans la surface, où Karim Benzema passait devant Oleksandr Zinchenko et reprenait du gauche. Au repos, en capitaine et en leader, Benzema avait complètement relancé le Real. Mais Manchester City reprenait un avantage de 2 buts grâce à Foden dès le retour des vestiaires. Le Real, spécialiste des remontadas, recollait 2 minutes plus tard. Après avoir éliminé Fernandinho avec sa feinte de corps, Vinicius permettait à Madrid de rester en vie. Ce match complètement fou allait voir d'autres buts. Comme une frappe lumineuse du gauche de Bernardo Silva à un quart d'heure de la fin. par la suite, à 10 minutes du terme, Benzema s'offrait un doublé avec un ballon piqué du pied droit au centre du but sur penalty, sous la transversale d'Ederson. 4-3, score final. Trois fois mené de 2 buts à l'Etihad Stadium, où Manchester City a obtenu de nombreuses occasions, le Real Madrid n'a jamais abandonné, relancé par Karim Benzema, auteur d'un doublé.