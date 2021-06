L'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani et les membres de son staff technique ont quitté définitivement le RC Relizane et comptent entamer «les procédures légales» pour qu'ils soient «rétablis dans leurs droits», a-t-on appris, hier, des concernés. Cherif El Ouezzani et ses deux adjoints à la barre technique du Rapid, en poste depuis l'intersaison, ne sont pas revenus à Relizane depuis la fin du match de Biskra. Ils ont également boudé la rencontre de dimanche, perdue à domicile face à l'USM Alger (4-2), actant par là même leur départ, a indiqué à l'APS, Sebah Benyagoub, le premier assistant de l'ancien international algérien. «Cherif El Ouezzani et nous, ses adjoints, avons déjà adressé un préavis de démission accompagné d'une mise en demeure concernant le retard accusé dans la régularisation de notre situation financière au président du club, il y a de cela un mois. Mais depuis, aucune suite n'a été donnée à notre action», a-t-il déclaré. Outre l'aspect financier, le désormais ex-staff technique de la formation de l'Ouest du pays n'a pas apprécié les «écarts disciplinaires de certains joueurs, face auxquels la direction du club n'a pas réagi», s'est encore plaint l'ancien milieu de terrain du MC Oran. Le trio, Cherif El Ouezzani-Sebbah-Bouabdellah engagera «dans les prochains jours» une procédure juridictionnelle auprès de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour réclamer les arriérés de salaires de «cinq mois et demi», a fait savoir Sebbah. Après sa défaite face à l'USMA pour le compte de la 27e journée, le RCR, qui a retrouvé cette saison l'élite, est devenu premier potentiel relégable en glissant à la 17e place

avec 26 points.