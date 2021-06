Rien ne va plus! La maison du Rapide de Relizane, évoluant en Ligue 1, est sérieusement menacée. Rien n'indique que la situation puisse connaître de sitôt un heureux épilogue, étant donné que la menace est, cette fois-ci, «proférée» par les responsables de la barre technique, en l'occurrence l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani et son adjoint Sebbah Benaygoub. En plus de bouder les entraînements depuis déjà deux jours, les deux comptent passer à l'acte fatal en faisant valoir leurs droits. Les deux hommes envisagent sérieusement de jeter l'éponge. Détaillant l'ambiance générale qui règne dans le club et la situation jugée en «dégradation», Benaygoub, a été à la fois vif et explicite dans ses dires en affirmant: «Nous avons vraiment ras-le-bol des problèmes récurrents qui marquent le quotidien du club depuis l'intersaison. Nous avons tant bien que mal résisté à tous ces problèmes.» Il a déploré «l'indifférence de la direction» qui les oblige, aujourd'hui, à lâcher du lest. Pour lui,, nombreux sont les problèmes qui sont posés et qui ne trouvent toujours pas de solutions, ces derniers se sont accumulés à telle enseigne qu'ils deviennent insupportables. «Ce n'est pas uniquement le fait de n'avoir pas été payés depuis 5 mois qui a motivé notre attitude», a-t-il expliqué. La situation, déjà tendue, a vite fait de virer à l'irrémédiable. Elle s'est compliquée suite à la défalcation de quatre points du compteur des Vert et Blanc par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après l'incorporation d'un joueur suspendu lors du match face à l'ES Sétif (1-1). Ce fait, certes inattendu, est d'autant plus embarrassant qu'il a totalement embrouillé davantage la mission du staff technique la mettant sérieusement dans l'engrenage, en plus des absences à répétition de plusieurs joueurs à l'entraînement, alors que les responsables du club n'ont pas jugé utile d'intervenir pour «décider ou prendre des mesures coercitives à leur encontre, a regretté le coach Cherif El Ouezzani. La grève déclenchée par le staff technique du RCR, qui reste sur une défaite sur le terrain de l'US Biskra (3-2), intervient avant la réception de l'USM Alger, aujourd'hui dans le cadre de la 27e journée de championnat.