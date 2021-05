L'entraîneur du CABB Arréridj, Cherdoud Moufdi, a écopé d'un mois de suspension ferme (interdiction de terrain et des vestiaires) pour «propos injurieux portant atteinte à la dignité et à l'honneur», a annoncé la LFP sur son site officiel. Outre cette sanction, le technicien bordjien devra s'acquitter d'une amende de 100 000 dinars, en sus de l'avertissement reçu lors de la rencontre comptabilisé comme simple avertissement, précise la même source. De son côté, le CR Belouizdad a écopé d'une amende de 400 000 dinars pour «non-respect du protocole sanitaire» et «absence d'entraîneur en chef sur la main courante». L'USM Alger, quant à elle, devra payer une amende de 200000 dinars pour «non-respect du protocole sanitaire». Enfin, le joueur de l'ES Sétif Deghmoum Abderrahim, s'est vu infliger un match de suspension ferme plus 30 000 dinars d'amende pour «contestation de décision».