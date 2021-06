Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG est tout proche d'officialiser l'arrivée d'une troisième recrue estivale. Le club parisien est idéalement placé dans le dossier Achraf Hakimi et est tout proche de trouver un accord avec l'Inter. Le transfert de l'international marocain devrait atteindre les 70 millions d'euros et les deux parties discutent afin de boucler ce dossier dans les prochaines heures. Chelsea aura tenté jusqu'au bout de concurrencer le PSG dans ce dossier Hakimi, mais la formation entraînée par Thomas Tuchel se serait fait une raison. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport, Chelsea aurait finalement décidé de jeter l'éponge et de se retirer de ce dossier Achraf Hakimi. Le club anglais avait l'intention de proposer 55 millions d'euros et les services de Marcos Alonso, mais l'international marocain s'était déjà mis d'accord avec le PSG. Hakimi a toujours donné sa priorité au club parisien, qui règle les ultimes détails avec l'Inter. Son arrivée à Paris ne fait désormais plus le moindre doute.