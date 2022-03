Chelsea, tentant du titre, affrontera le Real Madrid, dans le choc des quarts de finale de la Ligue des Champions d’Europe de football, à l’issue du tirage au sort effectué, hier, au siège de l’Union européenne (UEFA) à Nyon (Suisse).

Manchester City, où évolue l’ailier international algérien Riyad Mahrez, sera opposé quant à lui, aux Espagnols de l’Atletico Madrid, dans l’autre belle affiche des quarts de finale. Villarreal CF, invité- surprise où évolue le défenseur international algérien Aïssa Mandi, tombeur de la Juventus de Turin en 8es de finale, n’aura pas la tâche facile devant les Bavarois du Bayern Munich.

Les Anglais de Liverpool seront opposés à l’autre invité- surprise, le Benfica Lisbonne, qui a éliminé les Néerlandais de l’Ajax Amsterdam. Les matchs aller se joueront les 5 et 6 avril, alors que la seconde manche est fixée aux 12 et 13 avril.

Les demi-finales sont prévues les 26 et 27 avril pour l’aller, et 3 et 4 mai pour les rencontres retour.