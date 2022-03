Chelsea qui d'ailleurs a battu Lille (2-0) à l'aller, et qui est bien inquiet pour son avenir, doit chasser ses idées noires pour se qualifier aux quarts de finale de Ligue des Champions, aujourd'hui, à partir de 21 heures, en match comptant pour les 8es de finale retour, alors que la Juventus et Villarreal devront se départager à Turin (aller: 1-1).

Au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, le champion d'Europe et Champion du monde des clubs devrait profiter de son large avantage obtenu à l'aller pour passer aux quarts et rêver d'un deuxième sacre européen consécutif. Seulement, l'atmosphère est lourde autour des Blues depuis l'invasion conduite par la Russie en Ukraine et les sanctions économiques prises par Londres contre les oligarques russes, dont le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch. Cette situation sème le doute sur l'avenir du club qu'il contrôlait depuis 2003. Et c'est ce qui encourage bien sur Lille: «Vous ne pouvez pas nous empêcher de rêver d'un exploit», a lancé l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec, vendredi, en dépit d'un laborieux 0-0 en Ligue 1 contre Saint-Etienne. «Cela sera difficile car c'est Chelsea, mais on en a vu d'autres (exploits) dans le foot.»

Les Dogues, dernier club français encore engagé en C1 après l'élimination du Paris SG par le Real Madrid, ont néanmoins enregistré une mauvaise nouvelle: le milieu de terrain portugais Renato Sanches, blessé contre les Verts, sera indisponible pour trois semaines et manquera le 8e de finale retour contre les Blues. Reste à connaître l'effet sur les joueurs de Chelsea des sanctions appliquées au fonctionnement quotidien du club. Parmi les restrictions imposées par le gouvernement britannique figurent des limites sur ses revenus et sur ses dépenses, comme celle de 24 000 euros maximum par match pour organiser les

déplacements à l'extérieur.

Mais les Blues refusent de baisser les bras. L'entraîneur Thomas Tuchel a plaisanté dimanche en affirmant qu'il était prêt à «conduire un minibus» pour les déplacements de l'équipe, si nécessaire.

D'autre part, l'abandon récent de la règle du «but à l'extérieur» en cas d'égalité sur l'ensemble des deux matchs va corser un peu plus la soirée européenne: auteurs d'un match nul (1-1) à l'aller, la Juventus comme Villarreal se doivent de gagner, aujourd'hui, quitte à passer par la prolongation ou les tirs au but, pour aller en quarts.

À domicile, la «Vieille Dame» devra plutôt s'inspirer de sa première période du match aller pour valider son ticket en s'appuyant notamment sur son principal motif d'espoir: Dusan Vlahovic, recruté pour 70 millions d'euros, en provenance de la Fiorentina en janvier.

Paradoxalement, l'équipe espagnole, vainqueur de la Ligue Europa 2021, avait eu ses meilleures occasions après l'ouverture du score turinoise et la décision de Massimiliano Allegri, après la pause, pour demander à ses joueurs de se retrancher dans leur camp. Une stratégie qui avait fini par se retourner

contre les Bianconeri...



Programme d'aujourd'hui à 21h00



Lille (FRA) - Chelsea (ENG) (0-2 à l'aller)



Juventus (ITA) - Villarrealn (ESP) (1-1 à l'aller)