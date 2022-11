Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra a fait appel au milieu de terrain du CS Constantine Afari Hadji Chekal, en vue du second test amical mercredi face au Niger à Tabarka (Tunisie), dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février), a indiqué la Fédération algérienne (FAF) samedi soir sur son site officiel. «Hormis les joueurs de l'USM Alger, appelés à quitter le stage ce dimanche en raison de l'engagement de leur club en coupe de la Confédération africaine (CAF), le reste de l'effectif reprendra le chemin des entraînements dès demain (dimanche, NDLR) pour préparer la seconde confrontation face au Niger, mercredi 2 novembre toujours à Tabarka. Le groupe sera renforcé par le sociétaire du CS Constantine Chekal Afari Hadji et éventuellement un autre élément», précise la FAF dans un communiqué. Lors du premier match amical disputé à Tabarka, les coéquipiers de Chouaïb Debbih se sont largement imposés face à leurs homologues maliens (4-0). Les buts ont été l'oeuvre de Meziane (29e), Mahious (49e, s.p), Djahnit (69e), et Kendouci (84e). Les Algériens effectueront un autre stage aux Emirats arabes unis, avec au menu deux tests amicaux face à la Syrie et le Koweït, et éventuellement une sélection africaine A. Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie, et du Mozambique. Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.