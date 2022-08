Le pistard algérien, Yacine Chalel, a décroché, vendredi matin, la 5e place au Scratch des Jeux de la solidarité islamique 2022, actuellement en cours à Konya (Turquie), au moment où son compatriote El Khassib Sassane s’est contenté de la 9e place dans la même épreuve.

La Sélection nationale a engagé un total de cinq athlètes dans les épreuves de cyclisme sur piste, prévues du 5 au 8 août courant. Les trois autres représentants algériens dans cette spécialité sont : Lotfi Tchambaz, Mohamed Nadjib Assel et Salah-Eddine Al Ayoubi Cherki.

Outre le Scratch, disputé par Chalel et Sassane, la sélection nationale disputera trois autres épreuves sur piste, à savoir: l’Omnium, la Course aux points, et la Poursuite individuelle. L’Algérie sera présente également dans les épreuves de cyclisme sur route, prévues du 11 au 13 août courant, puisqu’elle y a engagé un total de sept athlètes, en l’occurrence : Azeddine Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Hamza Yacine, Mohamed Amine Nehari, Hamza Mansouri et Islam Mansouri.Outre le contre-la-montre individuel, prévu sur 42 kilomètres, les routards algériens seront appelés à disputer une course en ligne, longue de 148 kilomètres.

Pour apporter les derniers réglages à sa préparation avant le départ en Turquie, la sélection nationale avait effectué un regroupement à Zéralda, où elle avait travaillé à raison de trois heures par jour, sous la direction des coachs Abdelbasset Hannachi (piste), et Mohamed Mokhtari (route).