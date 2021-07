Le jeune Chakib Kroussa a remporté le concours de compositeur du jingle officiel des cérémonies de remise des médailles des 19es Jeux méditerranéens Oran 2022, a annoncé lundi le comité d'organisation de cette manifestation sportive. Chakib Kroussa, originaire d'Oran et résidant dans cette ville, est un compositeur, musicien et ingénieur de son. Il s'est dit, dans des déclarations rapportées sur la page Facebook officielle du comité d'organisation, «très heureux d'avoir eu cette distinction», faisant savoir au passage être allé voir les organisateurs pour leur proposer une oeuvre dans ce sens «avant même le lancement du concours». «Je suis un adepte des événements sportifs internationaux, tels que les jeux Olympiques et les Jeux méditerranéens. Et comme l'évènement aura lieu dans notre ville, je voulais y apporter la touche oranaise qui représente l'Algérie et en même temps la communauté méditerranéenne, et puis aussi une touche de modernité ayant un lien avec le challenge sportif», a-t-il déclaré. Le concours portant sur la création du jingle des prochains JM a été lancé le 20 mai dernier par le Comité d'organisation de cette compétition (COJM).

Ce dernier a invité les candidats à envoyer leurs dossiers complets, au plus tard le 10 juin 2021 avant minuit par e-mail, rappelle-t-on. Il était ouvert à toute personne morale ou physique majeure (âgée de 18 ans minimum à la date de lancement du concours), de nationalité algérienne, résidente ou non résidente, professionnelle ou amatrice. La création devait «refléter la culture oranaise et/ou algérienne et/ou méditerranéenne».

Parmi les conditions techniques érigées il précise que la durée de l'oeuvre musicale «ne doit pas dépasser 1 minute sans être inférieure à 20 secondes» et qu'elle doit être créée de manière à «pouvoir être jouée en boucle». Le choix final du jingle officiel des JM a été fait par un jury de sélection, composé de professionnels du domaine musical et artistique ainsi que des membres du COJM, souligne-t-on.