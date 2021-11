Aujourd'hui, nous allons un peu parler des petits défauts, relevés depuis des lustres, qui, s'ils ne sont pas combattus et vaincus à temps, deviendront dangereux pour tous et... bonjour les dégâts! Mais avant, nous voudrions lancer un appel en direction de 14 000 supporters qui auront l'avantage d'assister au triomphe des «Guerriers du désert», lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, au Qatar! En effet, il faudra éviter tout jet, de fumigènes en particulier, sur le terrain, car il ne restera que ce «truc» pour les visiteurs de tenter de gagner la partie sur tapis vert, à défaut sur terrain! Il ne faut pas oublier non plus, et c'est une prière, de ne pas siffler l'hymne national, quel qu'il soit. Cela ne peut que créer de l'animosité et des frottements inutiles! Nous jouerons simplement un match de foot, où le meilleur passera l'écueil. L'ex-Dahomey évoluera face au pays de Da-L'Ho, cet immense enfant politique d'Aïn El Hammam (Tizi Ouzou) qui a toujours prôné la fraternité et le vivre- ensemble, malgré tout! Il est important de garder la tête froide et être derrière nos enfants dans les moments difficiles: et il y en aura! Nous serons unis dans la joie et le calme, le 16 de ce mois béni, au stade Mustapha-Tchaker de la ville des Roses, qui éparpilleront des fragrances espérées, sur tout le pays. Après le grand match international, permettez-nous de revenir aux embêtements locaux! Le Championnat national! Un désolant spectacle se déroule sous nos yeux, où le «vol des secondes», les inutiles pertes de temps, les touches violées à chaque sortie de balle, systématiquement, à chaque match, assez souvent télévisé, et donc public! Il s'agit, si vous voulez bien que l'on en parle, de gestes en trop, qui agacent les sportifs et les téléspectateurs en général. Nous avons d'abord les évitables contestations de décisions, le plus souvent justes. Imaginez-vous que chaque équipe a son grognant qui abêtit les gens qui suivent une belle partie de sport, pas nécessairement, rien que le sport roi! Nous n'avons jamais compris le pourquoi des arbitres qui ferment les yeux et les oreilles, lors d'inutiles et agaçantes contestations de décisions, qui ne regardent que les officiels chargés de superviser les matchs! Il est rare de voir un referee sévir pour ne pas laisser la partie partir à vau-l'eau! L'exemple type nous a été fourni par l'ex-très bon centre avant du MC Alger, Hichem Nekkache, qui passait le plus clair de son temps à assister les arbitres au lieu de s'occuper plutôt à marquer des buts! Il faut dire que les arbitres ont souvent peur des dirigeants desdits soi-disant grands clubs, alors qu'il ne reste plus que le sigle et la couleur des maillots, c'est ce qui explique leur silence devant de tels gestes! Ces mêmes arbitres qui ne font rien devant ces gestes condamnables de plusieurs gardiens de but qui s'allongent dans les 16,50 m, une fois la balle entre les mains, alors qu'aucun joueur adverse ne les gêne! C'est de l'antijeu, et souvent de la frustration pour celui qui a payé son billet pour voir un match entier! Nous nous demandons quel est le rôle de l'entraîneur dans tout ce ridicule, mais dramatique méli-mélo! N'oublions pas au passage de flétrir le comportement de certains joueurs, qui jouent un match retour et en vue de gagner du temps, pour garder l'avantage du match aller, n'hésitent pas à s'étendre de tout leur long, après avoir disputé loyalement une balle convoitée: ces joueurs jouent aux morts. Ils se roulent sur le gazon, se tortillent, sont souvent vite évacués au-delà de la ligne de touche, pour être pris en charge par le médecin qui n'a même pas le temps de voir de près la «blessure», que ce même joueur se relève et lève le bras en direction de l'arbitre, pour revenir sur le terrain! D'ailleurs, ici, il faut rendre hommage aux arbitres qui, tout en courant dans la direction de l'insaisissable cuir, font semblant de ne pas avoir vu le geste du «blessé», signifiant le retour express dans son camp où ses coéquipiers évoluent à 10! Le tricheur n'entrera qu'après la sortie du ballon du terrain! Alors un vibrant appel est lancé en direction de nos jeunes arbitres qui montent pour saisir une bonne fois pour toutes que les lois de l'International Board, sont faites pour être appliquées! Nous nous adressons bien aux jeunes referees, qui ne sont pas encore imprégnés de la mentalité de leurs aînés, qui sont, eux, éclaboussés par de nombreux et sales mini-scandales que les gens chargés de châtier, tombent, pour la simple raison qu'ils sont sous le coup d'une amère, lourde, innommable et douloureuse amnésie noire d'encre! Là aussi, la chasse aux tricheurs, de tous les tricheurs, d'où qu'ils proviennent, et quel que soit leur statut, doit prévaloir pour sauver ce qui reste du respect des lois du jeu. Une précision de taille doit être faite en parlant de châtiments, de joueurs coupables de tricherie: il est clair que les sélectionnés, toutes catégories confondues, ne sont pas concernés par ce papier! Tous leurs patrons, de Djamel Belmadi à Med Lacète, en passant par Madjid Bouguerra, ont fait convenablement leur boulot d'éducation sportive et morale! Et c'est tant mieux!