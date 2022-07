Drôle de mercato estival que celui que nous vivons actuellement. Relativement paralysé par la crise financière subie par certains clubs, l'effet Coupe du monde en hiver à venir et le calme inhabituel des formations de Premier League, les équipes du Vieux Continent sont, pour la plupart, encore en retard sur leurs plans de recrutement. Si les clubs sont, donc, encore loin d'avoir bouclé leurs effectifs, les joueurs, également, ne sont pas en reste. Ainsi, de nombreux Verts, actuellement sous contrat ou libres de tout engagement, n'ont pas encore trouvé de solution quant à leur avenir. C'est notamment le cas d'un Ramy Bensebaïni qui est clairement sur le départ de Borussia Mönchengladbach mais qui attend toujours les offres des clubs intéressés (Manchester United, Inter Milan ou encore le Borussia Dortmund). Son nouveau pendant à gauche, Yanis Hamache, est lui aussi appelé à quitter Boavista mais sans succès pour l'heure. Aïssa Mandi, qui n'a clairement pas eu le temps de jeu qu'il escomptait la saison passée, est toujours sous contrat avec Villarreal pour l'instant. Alexandre Oukidja, qui a été relégué avec Metz et avait perdu sa place de titulaire, s'entraîne encore avec le club Grenat, tout comme Islam Slimani avec un Sporting Portugal qui lui a clairement fait comprendre qu'il ne comptait plus sur lui. Adam Ounas, enfin, essaye de montrer une dernière fois ses qualités avec Naples mais attend une offre concrète pour s'en aller. Ces joueurs, qui poursuivent leur préparation en club, seront davantage prêts pour la nouvelle saison que les autres internationaux libres de tout contrat, et il y en a beaucoup: Sofiane Feghouli (ex- Galatasaray), Houcine Benayada, Zinedine Ferhat, Ishak Belfodil, Faouzi Ghoulam, Farid Boulaya, Billel Omrani ou encore Adlène Guedioura, Ryad Boudebouz et Saphir Taïder n'ont pas réussi à trouver de contrat. Si les cas de Ferhat et Boulaya semblent proches d'une solution, pour les autres, et notamment les habituels titulaires en sélection Feghouli et Benayada, le temps presse. Tous deux âgés de 30 ans et plus, il leur faudra convaincre pour rebondir dans une formation ambitieuse... ou profiter de leurs dernières années de carrière dans un pays du Golfe.

R. S.