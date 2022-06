La cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens a été saluée par divers médias internationaux, relevant l'utilisation d'importants moyens pour faire de cette cérémonie une fête historique dans l'histoire des Jeux méditerranéens. Dans un article paru sur le site officiel de la chaîne, beIN Sports, le rédacteur a salué la cérémonie d'ouverture la qualifiant d'«une ouverture remarquable des Jeux méditerranéens», compte tenu de la richesse et de la diversité de la cérémonie, reflétant la culture et l'héritage algériens, ainsi que les pays méditerranéens participant aux Jeux.

L'article a évoqué les différentes étapes du concert les qualifiant d'une «image esthétique et éblouissante» la musique jouée par l'orchestre algérien, qui a accompagné l'entrée des participants dans le stade dans une scène merveilleuse et majestueuse. Il a ajouté: «La cérémonie fait référence à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avant l'Hymne national algérien». Pour sa part, le journal des Émirats arabes unis Al Bayan a révélé «l'esthétique de la cérémonie, en mettant l'accent sur l'aspect patrimonial qu'il l'a peint et a transformé le terrain du stade olympique en un écran de cinéma qui présentait la culture et le patrimoine des pays participants, dans la signature des chants algériens que les participants ont dansé aux acclamations et aux salutations des fans algériens qui ont loué la bonne organisation de la cérémonie.

Pour sa part, Anadolu a écrit: «Jeux méditerranéens, Oran 2022. Au moins 3 390 athlètes représentant 26 États participent.». Le nouveau stade olympique Miloud Hadefi a abrité le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 à Oran, dans un contexte marqué par la présentation des différentes étapes de l'histoire algérienne et sa valeur dans le Bassin méditerranéen en présentant une série de spectacles musicaux et artistiques.

La cérémonie a présenté 20 fresques, dont la première était l'oeuvre intitulée L'Algérie de l'Afrique à la Méditerranée, qui traduit la dimension historique de l'Algérie et des Algériens les enracinant en tant qu'entités et influences en Méditerranée et contribution des figures algériennes à la civilisation humaine au niveau méditerranéen.

Les participants et les téléspectateurs ont également apprécié cette présentation qui comprenait la musique rythmique, feux d'artifices et démonstrations folkloriques dans une oeuvre d'art intégrée et dans laquelle l'on a utilisé la dernière technologie mondiale à savoir 500 caméras drones dans un spectacle qui a orné le ciel du stade où se déclinaient tous les sports qui seront présents pendant les JM d'Oran.