Après plusieurs semaines de réflexion sur la suite de sa carrière et des rumeurs l'emmenant dans toute l'Europe, Edinson Cavani avait finalement décidé de rejoindre le Valence CF, en Espagne. Le club ché, avec lequel l'attaquant de 35 ans va découvrir la Liga, avait annoncé la nouvelle en début de semaine. Lors de sa conférence de présentation, ce vendredi, le buteur uruguayen, apparu tout sourire devant la presse, est revenu sur son choix de venir à Valence, alors que Nice et Villarreal étaient notamment en concurrence sur ce dossier. «C'est une période qui n'a pas été très facile pour moi. J'ai dû prendre une décision importante. Quand nous avons dit Valence, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Je décide de venir dans ce club parce que c'est un grand club. Peut-être qu'il n'y a pas eu de bataille au sommet (pour me recruter), mais la première raison pour laquelle j'ai décidé de venir est l'histoire de ce club. En parlant avec le coach, j'ai décidé de venir. Et il est important de savoir qui est Gattuso, qui est l'entraîneur et quelles sont les choses qu'il aime», a-t-il d'abord avoué.

Avant de revenir sur son mercato agité. «J'avais déjà pensé à Valence. C'est une ville formidable, et avec tout le respect que je dois aux autres équipes que vous avez mentionnées, c'est ici qu'il fallait venir. Si c'était pour l'argent, il y avait d'autres propositions. D'autres sentiments m'ont attiré ici. Dans ma situation, je voulais prendre une décision qui me mènerait là où je voulais aller», explique l'ex-joueur du PSG, qui a donné des nouvelles sur sa santé, lui qui a été longtemps blessé avec le maillot des Red Devils l'an dernier. «Je n'ai plus joué depuis les matchs amicaux avec l'équipe nationale (le 11 juin dernier).

Je me suis entraîné avec l'équipe nationale de l'Uruguay, en essayant de trouver ma forme petit à petit. Mais je manque un peu de forme. Je veux être bientôt sur le terrain avec mes coéquipiers. Je veux être là le plus vite possible, mais il faut y aller doucement (...) Je suis ici pour travailler et apporter tout ce que j'ai. Je travaille pour être au mieux de ma forme», a conclu l'avant-centre de 35 ans. L'objectif: être à 100% pour le Mondial 2022, en novembre prochain.