Le défenseur belge Timothy Castagne, victime d'une double fracture au visage en début de match face à la Russie samedi (3-0), est forfait pour la suite de l'Euro de football, a annoncé Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges. Le latéral droit de 25 ans a percuté à pleine vitesse le milieu russe Daler Kuzyaev à la 26e minute et a dû dans la foulée céder sa place à Thomas Meunier, l'ancien joueur du Paris SG, qui a été déterminant dans le succès belge avec un but et une passe décisive. Conduit à l'hôpital, Castagne a subi des examens qui ont révélé une «double fracture de l'orbite» selon Martinez.