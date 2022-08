C'est l'un des transferts de l'été et on ne l'avait pas vraiment vu venir en début de saison. Le Real Madrid et Manchester United se sont mis d'accord pour le mouvement de Casemiro vers le club anglais. Ce dernier débourse pas moins de 70 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu de terrain brésilien de 30 ans. Même si elle ne souhaitait pas le vendre dans un premier temps, la Casa Blanca a finalement changé d'avis face au chèque proposé. «Manchester United est heureux d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l'accord des conditions personnelles, aux exigences du visa britannique et à un examen médical. Casemiro a joué plus de 500 matchs professionnels, dont 63 au niveau international pour son pays natal, le Brésil. Il a remporté 17 titres majeurs au cours de son illustre carrière, dont cinq Ligues des Champions et la Copa America. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford», informe le communiqué des Red Devils sur leur site Internet. Casemiro est seulement la 4e recrue de l'été à MU, après Lisandro Martinez, Tyrell Malacia et Christian Eriksen.

Erik ten Hag a obtenu un milieu de terrain, pas forcément celui qu'il souhaitait. Le nouvel entraîneur de Manchester United ciblait un profil davantage constructeur du jeu comme un Frenkie de Jong par exemple qui a refusé de venir. Quoi qu'il en soit, Casemiro fera du bien après le terrible début de saison du club anglais. Son expérience, ses qualités défensives et son vice permettront de redresser une situation déjà compliquée. Arrivé dans la 2e partie de sa carrière, le joueur souhaitait relever un autre défi après avoir tout connu au Real Madrid, et surtout les succès. Arrivé en 2013 en provenance de Sao Paulo contre 6 millions d'euros puis prêté une saison à Porto, il aura remporté 5 Ligue des Champions, 3 Coupe du monde des clubs et 3 Liga pour ne citer que ce la. En signant pour 4 ans (+1 en option), le Brésilien s'offre un dernier gros contrat dans sa carrière, lui qui va doubler son salaire.