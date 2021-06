La finale de la coupe de la Confédération opposera la JS Kabylie au Raja Casablanca, le 10 juillet à Cotonou. Le club algérien a décroché son billet pour la finale de cette compétition en s'imposant sur le score de (3-0) face aux Camerounais de Coton Sport. Au match aller, les Canaris avaient aussi réussi l'exploit de gagner à Yaoundé (2-1). Après la qualification, le coach de la JS Kabylie se tourne déjà vers le choc face au Raja Casablanca comptant pour la finale. «Il reste le dernier match, c'est là que tout va se jouer. On va essayer de bien la préparer, la jouer et essayer de la remporter parce que ce serait dommage d'avoir fait ce parcours pour perdre au dernier moment», a confié Denis Lavagne, l'entraîneur de la JS Kabylie. Interrogé sur ce derby de l'Afrique du Nord, le technicien français a loué les qualités de l'équipe marocaine: «Ce sera la meilleure équipe que l'on rencontrera dans cette compétition, donc ce sera un vrai test pour nous. Le Raja, c'est peut-être une équipe du niveau Champions League, je pense qu'il y a une différence entre les équipes de la CAF. On va se frotter à un gros morceau, mais sur un match tout est possible. On est capable de réaliser l'exploit.» La finale se jouera le 10 juillet prochain à Cotonou (Bénin). Mais avant cette finale, les gars de la Kabylie doivent se pencher sur le championnat, où ils auront à se déplacer, demain, chez la JS Saoura, dans le cadre de la 28e journée. Une rencontre que les Canaris veulent reporter pour bien préparer leur finale. Jusqu'à ce que nous mettions sous presse, aucune réponse n'est parvenue de la Ligue de football professionnel (LFP). Cette dernière ne risque pas de donner une suite favorable à cette demande, surtout en raison du temps court qui lui reste avant de boucler le championnat de cette saison. Sachant aussi que la JSK a trois matchs en retard à disputer en championnat.