Après avoir largement battu la sélection mauritanienne, jeudi (4-1), la sélection algérienne de football se prépare déjà pour son second match amical au stade Tchaker de Blida, mais cette fois-ci devant le Mali demain. Si certains estiment que la sélection malienne n'est pas celle qu'on redoutait auparavant, il faut surtout savoir que le sélectionneur malien, Mohamed Magassouba, compte, après des derniers rassemblements effectués avec un effectif souvent amoindri, sur l'ensemble de ses forces vives pour les deux matchs qui attend les Aigles en ce mois de juin contre l'Algérie demain à Blida et la RD Congo le 11 juin à Radès avant de clore ses matchs amicaux contre la Tunisie le 16 juin à Radès. En tout cas, les joueurs du coach Belmadi n'ont pas fait dans le détail face à la modeste, mais bonne équipe mauritanienne qui s'est très bien améliorée ces dernières années. Encore faut-il le prouver en observant les joueurs du coach français, Corentin Martins. D'ailleurs, les Mourabitounes ont bien tenu en début de match face à une sélection algérienne, pas très convaincante, donnant même l'impression que les joueurs ont pris de haut ces modestes mauritaniens. Les joueurs mauritaniens ont ainsi tenu la dragée haute à Sofiane Feghouli et ses compatriotes ne concédant un but qu'à 5 minutes de la mi-temps. Juste après le tir bien cadré d'Ayoub Abdellaoui (37') capté par le gardien de but Namori, les Verts ouvrent la marque par le capitaine Feghouli. Zinedine Ferhat effectue un centre sur le défenseur Ahmed Touba qui remet d'une bicyclette dans la surface, et le sociétaire de Galatasaray (Turquie), Feghouli reprend

victorieusement de la tête la balle (40'). Il y a lieu de noter que les Verts ont été méconnaissables, en première mi-temps. Bien qu'ils fussent amoindris par l'absence du capitaine Riyad Mahrez et du gardien de but Raïs M'bolhi, arrivés en retard en stage, ainsi que Mehdi Tahrat et Andy Delort, forfaits pour les Verts, les fennecs ont certes, dominé cette première manche, mais sans convaincre.

En seconde période, le sélectionneur des Mauritaniens a effectué quelques changements et c'est ce qui a permis à un de ses joueurs d'égaliser. Le gardien de but algérien, Alexandre Oukidja effectue une sortie hasardeuse et c'est là que le joueur Yacoub Sidi exploite à très bon escient cette erreur professionnelle pour niveler la marque (56e). Belmadi effectue, à son tour, les changements qui, finalement ont permis de revoir cette équipe algérienne dominatrice et surtout convaincante et efficace. Pourtant ce sont les Mauritaniens qui surprendront les Verts en égalisant. Mais les joueurs du coach Martins n'ont pas eu le temps de bien savourer cette égalisation puisque l'inévitable Feghouli redonne l'avantage aux Verts en inscrivant son doublé (57e). Quelques changements sont également effectués par le coach Belmadi et c'est à ce moment-là que la grande différence entre les deux sélections apparaît bien remarquable. Ainsi, le jeu des deux équipes sera très bien animé avec la rentrée des quatre joueurs expérimentés: Youcef Belaïli et Baghdad Bounedjah, Adam Ounas (61e) et Saïd Benrahma (70e). Et c'est d'ailleurs ces deux derniers joueurs qui corseront l'addition en inscrivant chacun un but, respectivement à la 61e minute et à la 70ème minute du jeu. L'addition aurait pu être plus salée si les autres occasions des Verts avaient été concrétisées. Demain, Belmadi opérera certainement quelques changements dans son «Onze» rentrant, contrairement à celui de jeudi car, en face, il y aura une toute autre sélection bien plus expérimentée et bien plus redoutable que les Mauritaniens, à savoir les Maliens.

Enfin pour le sélectionneur national Djamel Belmadi, le Mali, «est une grosse équipe, avec plus de 30 joueurs en Europe», a-t-il affirmé, avant d'ajouter qu'il ne serait «pas étonné qu'ils (les Maliens) soient au sommet dans quelques années». «Ils sont au moins aussi forts ou meilleurs que le Burkina Faso, je les respecte beaucoup», a-t-il conclu.