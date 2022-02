La JS Kabylie reste finalement clouée à la 8e place du classement de la Ligue 1 malgré la série de bons résultats allant de matchs nuls en victoires. Cela ne semble pas suffire pour remonter la pente du milieu du tableau. Jeudi dernier, les Canaris s'en sortent sans dégâts du duel traditionnel qui les a opposés à l'USM Alger (0-0). Ils ont pu tenir en échec leur adversaire chez lui, en mise à jour du calendrier. Les locaux n'ont pas assez attaqué pour prétendre à une victoire. Les Canaris, quant à eux, ne donnaient pas l'impression de vouloir attaquer. Deux attitudes qui ont fait de la rencontre une simple joute entre deux équipes méconnaissables. Toutefois, si pour l'USMA, la rencontre est à classer au registre des oubliettes, le cas n'est pas similaire pour leurs adversaires, qui réalisent un résultat positif au vu de la suite. Attendus demain dans un duel africain avec les Royal Léopards Club, les Canaris peuvent considérer cette rencontre comme une séance d'entraînement. Le duel sera rude, demain et la confrontation contre l'USMA a été une bonne préparation. Ce qui apparaissait d'ailleurs dans la tactique de l'entraîneur Ammar Souayah, qui semblait plus chercher un échiquier pour demain qu'une victoire contre l'USMA. D'aucuns auront, en effet, remarqué que les Jaune et Vert ne voulaient surtout pas avoir des blessés et dégrader leur condition physique à la veille d'un rendez-vous international. La rencontre de demain face aux Royal Léopards est une longue histoire. Celle-ci a été maintes fois ajournée par la Confédération africaine de football, malgré les réclamations de la direction de la JSK. La dernière aura été sa reprogrammation après l'absence de l'adversaire au rendez-vous à Tizi Ouzou. Malgré la rentrée des joueurs algériens sur le terrain et le constat par l'arbitre de l'absence des joueurs adverses, la CAF n'a pas décidé d'un forfait, mais a encore une autre fois ajourné la rencontre...pour demain.