Une campagne de vaccination anti-Covid-19 au profit du grand public sportif, et en particulier les supporters de l’équipe algérienne de football, a débuté, hier, à Blida, a indiqué la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Cette campagne de vaccination qui durera une semaine, est organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Blida, « à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison footballistique 2021-2022 et en prévision de la rencontre de la sélection nationale contre le Burkina Faso, le mois de novembre prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA – Qatar 2022 », précise l’instance fédérale. L’opération de vaccination aura lieu au niveau de l’annexe du stade Mustapha-Tchaker de Blida sous le slogan: « Nous sommes vaccinés afin de soutenir l’Equipe nationale. ». Elle permettra aux supporters d’accéder aux stades de football et aux salles omnisports.