Le MB Sig, auteur d'une accession historique en division d'Excellence de handball (hommes), peine à lancer ses préparatifs en vue de la nouvelle saison, au moment où son président Benziane Maâtallah a jeté l'éponge «pour manque de moyens», a-t-on appris dimanche de l'intéressé. «Le club, qui a réalisé le rêve de toute une ville en accédant pour la première fois de son histoire parmi l'élite, trouve du mal à lancer ses préparatifs pour le nouvel exercice, alors que l'effectif connaît désormais un départ massif des joueurs vers d'autres horizons, car nous n'avons pas les moyens de les retenir. Raison pour laquelle j'ai pris la décision de me retirer», a déclaré le patron du MBS. Avant qu'il ne jette l'éponge, Benziane Maâtallah a frappé à toutes les portes dans l'espoir de trouver aide et assistance afin de dépasser la conjoncture difficile que traverse le club sur le plan financier, a-t-il précisé. «Néanmoins, toutes les démarches que j'ai entreprises envers les autorités locales et les industriels de la ville n'ont pas connu de suite. Le temps passait et je me suis retrouvé impuissant devant les nombreux obstacles auxquels fait face le club. Je n'avais d'autre alternative que de jeter l'éponge», a-t-il déploré. À quelques semaines du coup d'envoi du championnat, le MBS se retrouve ainsi à la croisée des chemins. Une situation qui vient effacer tous les efforts consentis par les différentes parties du club pour lui permettre de se hisser parmi l'élite. Laquelle distinction, rappelle ce même interlocuteur, a fait le bonheur de toute une ville qui a accueilli ses joueurs comme des héros lors de leur retour de Béjaïa en fin de la saison passée avec dans les bagages le billet donnant accès à l'excellence. «C'est vraiment dommage d'en arriver là, et voir tous les efforts déployés au cours des exercices précédents se fondre comme neige au soleil. On pensait pourtant que notre accession allait mobiliser tout le monde dans la région autour de nous, car on est devenu le seul représentant de la wilaya de Mascara parmi l'élite. Rien de cela ne fut, et notre situation s'empira davantage», a encore regretté le président démissionnaire du MBS. Soulignant que son club a réussi deux montées de suite «sans aucune aide conséquente», Benziane Maâtallah a tiré la sonnette d'alarme au regard des grosses dettes du «Mouloudia», adressant un dernier appel de détresse en direction des autorités locales et des opérateurs économiques de la wilaya pour «éviter le forfait».