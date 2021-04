Dans ce groupe Est, il devrait y avoir les plus chauds débats, avec tout d'abord les deux gros chocs pour l'accession, entre l'USM Annaba (leader) qui reçoit l'HB Chelghoum Laïd (2e/18 pts), et US Chaouïa - NRB Teleghma, entre l'autre deuxième (18 pts) qui accueille le sixième (11 pts). Dans le bas du tableau, il y aura entre autres les confrontations directes pour le maintien, entre l'AS Khroub (dernier) et le CRB Ouled Djellal (10e), ainsi que le grand derby des Aurès, entre le CA Batna (7e), qui accueille le MSP Batna (avant-dernier). Autres duels qui vaudront le détour dans ce groupe, MCE Eulma - MO Constantine, entre anciens pensionnaires de l'élite et le duel entre voisins, DRB Tadjenanet - USM Khenchela. Dans le Groupe Centre, le nouveau leader WA Boufarik aura peut-être l'occasion d'accroître son avance, en tête du classement en recevant le RC Kouba. Les deux dauphins MO Béjaïa - RC Arba seront engagés dans une confrontation directe, alors la JSM Béjaïa (4e) devra se déplacer chez l'ES Ben Aknoun (6e avec 13 pts) et qui reste sur un bon nul en déplacement contre l'Amel Boussaâda (0-0). Autre duel intéressant dans ce groupe Centre, le match des mal classés: USM Blida - IB Lakhdaria, entre le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Enfin, dans le groupe Ouest, personne ne semble pouvoir stopper la bonne marche du leader MCB Oued Sly, ayant littéralement étrillé le SC Aïn Defla au cours de la précédente journée (5-0), et qui lors de cette journée aura la chance d'effectuer un déplacement chez le CRB Aïn Ouessara, modeste dixième, avec seulement 8 unités au compteur. Le leader devra tout de même faire attention, car son premier poursuivant au classement, l'ASM Oran sera également en position favorable, en recevant l'IRB El Kerma (9e/ 9 pts) à Bel Abbès, alors que les deux troisièmes, le CR Témouchent et le SKAF El Khemis vont affronter des adversaires en grande difficulté, puisque le premier recevra l'OM Arzew (avant-dernier), alors que le SKAF devra se rendre chez l'US Remchi (lanterne gouge). Tous les matchs de cette journée sont prévus, aujourd'hui, à 14h30.