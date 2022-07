Désolation et émoi. Tels sont les signes qui apparaissent sur les visages des véritables supporters du club phare de l'Ouest, le Mouloudia d'Oran. Pour cause, les préparatifs pour la prochaine saison footballistique semblent être le dernier souci des dirigeants du club. La crise se corsant davantage, le MC Oran est, selon des supporters et certains cadres du club, réduit en un petit club. Sinon comment interpréter le fait que cette crise financière ne trouve ne serait-ce qu'un petit épilogue provisoire, le temps que les entraînements et les recrutements démarrent, se demandent ces supporters. Il n'est un secret pour personne, la situation risque de s'enliser en virant au pire, compte tenu de plusieurs éléments qui se réunissent, faisant que cette équipe traîne au ras des pâquerettes. De prime abord, rares sont les dirigeants qui font leur apparition lors de cette crise. Ils sont tout simplement injoignables, éclipsés complètement pour ne donner signe de vie que pour établir des constats connus de tous les supporters. Le peu de dirigeants, accoutumés à des discussions avec les supporters ne dissimulent rien de la bouillonnante marmite hamraouie en étalant certes les problèmes du club, mais préconisant par- là même des solutions durables. Ceux-là sont peu écoutés. Leurs recommandations sont très souvent renvoyées aux calendes grecques. Grosso modo, l'équipe dirigeante n'a, jusque-là, aucun moyen lui permettant de lancer les premiers jalons entrant dans le cadre des préparatifs. Si la situation est en inertie totale, celle-ci risque d'exploser à tout moment, ses incidences ne seront que gravissimes en prenant en compte la réglementation. Car 20 joueurs, en contrat avec le club, sont dans l'attente d'une sortie heureuse, celle de percevoir leurs salaires impayés. C'est dire que l'enjeu est d'autant plus de taille que la situation risque d'échapper à tout contrôle. Pour paraphraser l'un des joueurs, en furie: «La situation est restée en l'état, sans aucune amélioration.» Au MC Oran, on tente la solution à l'amiable, question de rafraîchir les ardeurs et d'éteindre ne serait-ce que partiellement ou encore provisoirement les flammes qui s'annoncent chaudes. D'ailleurs, le DG du club, Rafik Djebbari, semble avoir trouvé la solution miracle en proposant au P-DG Youcef Djebbari de réunir les joueurs afin de leur faire part de leur proposition. Tenant le bâton par le milieu, ces dirigeants, à savoir la direction administrative du club compte «raisonner les 20 joueurs pour les sensibiliser en vue de ne pas recourir à la Chambre de résolution des litiges, tout en les invitant à reprendre le chemin de la pelouse pour les entraînements. Jusque-là, aucune information n'a été distillée sur la rencontre direction-joueurs. Sauf que la situation financière du club est au plus bas niveau. Le MCO est dans le besoin immédiat d'au moins 5 milliards pour lancer la machine des préparatifs. Des sources difficiles à vérifier parlent du départ de Djebbari. D'autres annoncent l'avènement de Rafik Cherrak à la tête du conseil d'administration. En attendant, le climat sportif est totalement brouillé.