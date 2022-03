Habituellement si discret, Roman Abramovich doit désormais avancer avec une tonne de projecteurs braqués sur lui. Pointé du doigt pour ses liens avec Vladimir Poutine, le propriétaire de Chelsea avait rapidement réagi lorsque la guerre en Ukraine a éclaté. Afin d'éviter tout problème à son club, le magnat russe avait confié la gestion de son club aux administrateurs de la fondation caritative des Blues.

Mais mardi, la presse anglaise faisait savoir que plusieurs de ces administrateurs menaçaient de quitter leur poste. Les raisons sont multiples: certains regrettent de ne pas avoir été prévenus en amont, d'autres estiment que ce mode de fonctionnement n'est pas l'organisation adéquate pour un club de football.

Une situation compliquée qui s'est davantage tendue dans la soirée puisque les médias britanniques annonçaient qu'Abramovich réfléchirait sérieusement à vendre Chelsea et que plusieurs offres de rachat seraient déjà prêtes. Est-on en train d'assister à la fin du règne d'Abramovich? Le Daily Mail a indiqué, hier, que le Russe est en tout cas poussé vers la sortie.

Le Telegraph précise que ces offres de rachat sont attendues d'ici la fin de la semaine, Abramovich craignant d'ailleurs les sanctions du gouvernement britannique à son encontre. Dos au mur, Abramovich est clairement vu comme un allié de Poutine, car le Daily Mail révèle que le boss des Blues possède des parts très importantes dans une entreprise sidérurgique Evraz qui fabrique les tanks envoyés en Ukraine par l'armée russe.

Evraz qui possède également une usine dans le Donbass (région ciblée par les Russes) depuis 2010 et dans laquelle Abramovich a des intérêts. Il n'est pas difficile à comprendre la présence de l'homme d'affaires dans le processus de négociation entre la Russie et l'Ukraine. Mais son implication risque, aujourd'hui, de lui faire perdre Chelsea.