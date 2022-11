Il y a quelques mois encore, Edouard Mendy était considéré comme un des piliers de Chelsea. Avec plusieurs bonnes saisons à son actif en Premier League depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais, le portier sénégalais est dans une période un peu plus dure en ce moment. Déjà, parce qu'il a été coupable de quelques erreurs depuis la fin de saison dernière, puis, parce que Graham Potter apprécie aussi le profil de Kepa Arrizabalaga, auteur de bonnes prestations pendant la blessure du numéro un. Mendy reste le titulaire, mais selon la presse anglaise, la situation pourrait changer. Ainsi, le Daily Mail révèle qu'en interne, il y a des doutes autour de lui.

Potter pourrait ainsi bien donner le poste de numéro un à son concurrent espagnol au retour du Mondial, ce qui semblait assez invraisemblable ces derniers mois. Pis encore, l'ancien de Brighton voudrait ramener Robert Sanchez, son ancien gardien, du côté de Stamford Bridge. Une décision concernant son avenir pourrait être prise assez rapidement, et particulièrement lors du prochain mercato estival.

Par décision, comprenez simplement une vente, puisqu'on imagine mal le principal concerné rester dans un rôle de portier remplaçant. Surtout que, toujours selon les médias britanniques, les précédentes discussions pour une prolongation de son contrat qui expire en 2025 ont échoué.

On devrait donc être fixé au retour du Mondial. Si Potter privilégie Kepa face à Bournemouth ou Nottingham Forest, ça commencera à sentir vraiment mauvais pour Edouard Mendy.

S'il démarre les rencontres, on pourra se dire qu'il a finalement définitivement convaincu Graham Potter de lui offrir la place de titulaire jusqu'à la fin de la saison. La balle est dans le camp de Potter!