Ce jeudi, le stade du 8-Mai 1945 abritera le choc au sommet de la 30e journée du championnat de Ligue 1, entre le leader, l'ES Sétif, et son dauphin, le CR Belouizdad. Les joueurs des deux camps se préparent activement pour ce match, mais au niveau de leurs directions, rien ne tourne rond. Si du côté de l'ESS, les évènements se succèdent, jour après jour, notamment en raison de la crise financière, la situation était beaucoup plus calme au Chabab jusqu'à hier. En début d'après-midi, le P-DG du groupe Madar-Holding, Charaf-Eddine Amara, a décidé d'activer la désignation de son remplaçant à la tête du conseil d'administration de la SSPA/CRB. Il s'agit de Mohamed Abrouk, le légendaire ancien gardien de but des Rouge et Blanc. Selon des sources, la décision aurait été prise bien avant par Amara, mais communiquée, hier, puisqu'il (Amara), qui occupe le poste de président de la FAF, s'est déplacé la veille au Caire, pour assister à la finale de la Coupe arabe des nations des U20, entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, jouée hier. Depuis qu'on l'a annoncé à ce poste, Abrouk ne fait pas l'unanimité en interne, sous prétexte que l'homme manque d'expérience pour gérer le club. Mais Amara y tenait, faisant, donc, que le mécontentement était grand, hier, avec même des décisions de partir. À en croire des sources, le premier qui a annoncé son départ serait le directeur général de la SSPA, Chérif Hachichi. Ce dernier n'aurait pas apprécié le fait que cette décision soit prise en décidant de claquer la porte. Les mêmes sources ajoutent que même sans cela, le départ de Hachichi n'était qu'une histoire de temps, pour des raisons liées à sa gestion de différents dossiers. Jusqu'à ce nous mettions sous presse, ces changements n'ont pas été actés, mais cela ne devrait pas tarder à se faire. Seulement, il est à se demander si ces faits interviennent au bon moment pour l'équipe belouizdadie, à quelques encablures d'un match important que l'équipe doit livrer à Sétif, demain, et en cette dernière ligne droite avant le baisser de rideau du cham-pionnat. Les jours à venir le diront.