Zinedine Zidane sera-t-il encore sur le banc du Real Madrid la saison prochaine? Après l'élimination de la Maison Blanche face à Chelsea en demi-finales de la Ligue des Champions (1-1, 0-2), l'avenir du technicien français fait couler beaucoup d'encre. Jeudi, Goal évoquait une lassitude de «Zizou», qui réfléchit à s'en aller cet été, à un an du terme de son contrat. Pour rebondir à la Juventus? Tuttosport a relancé l'idée hier. Le quotidien italien explique que la Vieille Dame, elle aussi en difficulté cette saison, songe à l'ancien numéro 10 des Bleus pour lancer un nouveau cycle. Alors qu'une arrivée de Massimiliano Allegri était évoquée pour remplacer Andrea Pirlo, la direction turinoise pourrait changer son fusil d'épaule si ZZ était libre. Le retour de Zidane, qui a porté le maillot de la Juve entre 1996 et 2001, permettrait ainsi de reconstituer son association avec Cristiano Ronaldo. Un duo qui a permis au Real de remporter de nombreux trophées. A condition que la star portugaise reste dans le Piémont. Contesté ces derniers temps en Italie, «CR7» est annoncé possible partant en fin de saison.