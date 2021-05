L'USM Annaba, la JSM Béjaïa, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly se sont maintenus en tête du classement de leur groupe respectif, au terme de la 15e journée de Ligue 2 de football, jouée samedi et caractérisée par un nombre impressionnant (7) de matchs nuls vierges au niveau des groupes Centre et Est. Au Centre, deux victoires seulement ont été enregistrées, celles du RC Arba devant l'A Bousaâda (3-1) et du WA Boufarik sur le terrain de l'USM Blida (3-1), alors que toutes les autres rencontres se sont terminées sur un score nul et vierge. Après cette journée, la JSMB, accrochée à Lakhdaria par l'IRL (0-0) conserve une longueur d'avance sur le RCA et deux sur le MO Béjaïa, freiné à domicile par l'ES Ben Aknoun (0-0).

En bas du tableau, l'USM Blida battue à domicile par son voisin boufarikois a mis un pied en division inférieure, car elle compte désormais huit points de retard sur le club qui la précède en l'occurrence le WR M'sila. Dans le groupe Est, l'USM Annaba, large vainqueur du DRB Tadjenanet (4-0), reprend seule le commandement de la poule, exploitant pleinement le nul (0-0) de son ex-compagnon, le HB Chelghoum Laïd sur son terrain devant le MO Constantine, pour prendre deux points d'avance. Cette journée a connu également trois matchs nuls. Outre le leader annabi, le CRB Oued Djellal (5-0), face à la lanterne rouge, le MSP Batna, et le CA Batna, difficile vainqueur du NRB Teleghma (1-0), échappent au syndrome des «draws». À l'Ouest, et contrairement aux deux autres groupes, aucun nul n'a été enregistré, et la situation en tête du classement n'a pas évolué, avec les deux coleaders, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly, restant au coude-à-coude après leur courte victoire (1-0) devant respectivement l'OM Arzew et le SKAF Khemis. Le CR Témouchent, vainqueur du RCB Oued R'hiou (2-0), suit à une petite longueur. En bas du tableau, le RCB Oued R'hiou (11e - 11 pts) et l'OM Arzew (12e - 9 pts) ferment la marche.

Résultats

Groupe Centre

IB Lakhdaria 0 - JSM Béjaïa 0

USM Harrach 0 - RC Kouba 0

USM Blida 1 - WA Boufarik 3

MO Béjaïa 0 - ES Ben Aknoun 0

WR M'sila 0 - CR Béni-Thour 0

RC Arba 3 - A Boussaâda 1

Groupe Ouest

MCBO Sly 1 - SKAF Khemis 0

ASM Oran 1 - OM Arzew 0

CR Témouchent 2 - RCBO Rhiou 0

CRBA Oussera 1 - JSM Tiaret 3

MC Saïda 1 - IRBE Kerma 0

SC Aîn Defla 4 - US Remchi 2

Groupe Est

HBC Laïd 0 - MO Constantine 0

US Chaouïa 0 - USM Khenchela 03

USM Annaba 4 - DRB Tadjenanet 0

AS Khroub 0 - MCE Eulma 0

CA Batna 1 - NRB Teleghma 0

CRBO Djellal 5 - MSP Batna 0