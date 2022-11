L'ambiance n'est pas au beau fixe au sein du vestiaire de la Belgique. Vainqueurs difficilement du Canada au premier match, les Diables rouges ont été surpris par le Maroc et se sont inclinés, ce dimanche, lors de leur deuxième match de cette Coupe du monde 2022. Annoncé comme un favori ou un sérieux outsider à la victoire finale, la Belgique devra donc s'imposer face à la Croatie sous peine de rentrer au pays plus tôt que prévu. Si sur le plan sportif la Belgique est décevante, en interne ce n'est pas la joie non plus. Avant le match contre le Maroc, Kevin De Bruyne avait déjà laissé sous-entendre que son équipe n'est pas aussi forte que prévu: «Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle est vieillissante. Nous avons quelques bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. On n'a pas les trois défenseurs centraux les plus rapides du monde mais ça ils le savent». Et forcément la défaite contre le Maroc n'a rien arrangé, surtout au vu des déclarations de Jan Vertonghen après la rencontre: «Je suppose qu'on attaque mal parce qu'on est aussi trop vieux devant.» Belle ambiance donc au sein d'une Belgique qui ne semble pas aussi unie et forte qu'en 2018. Si des tensions semblaient claires après ces déclarations, Roberto Martinez les a confirmés ce lundi dans un entretien accordé à la RTBF. «Oui, il y a des tensions dans le groupe. C'est naturel. Les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille. Si vous n'avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c'est parce que vous n'avez pas d'émotions. Je suis déçu par notre prestation, bien sûr. J'ai vu une peur de perdre sur les visages, et ça, c'est de ma responsabilité de trouver des solutions, de changer l'état d'esprit des joueurs», a admis le sélectionneur de la Belgique.