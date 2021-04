Cette fois, la tendance se confirme. Au sortir d'une saison correcte, mais pas flamboyante avec Manchester United, l'attaquant Edinson Cavani (34 ans, 19 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) ne devrait pas rempiler en juin et va filer à Boca Juniors. Le média ESPN valide l'information et a annoncé même hier que l'Uruguayen est «plus proche que jamais» du mythique club argentin. Mieux, le vice-président des Xeneizes, un certain Juan Roman Riquelme, aurait pris la main pour rapidement boucler ce dossier.

À moins d'un retournement de situation, le «Matador» semble donc bien parti pour quitter l'Europe, quatorze ans après son arrivée à Palerme.