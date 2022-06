Aujourd'hui, et à une semaine du début des entraînements, prévu entre les 1er et 5 juillet prochain, les fans des Vert et Rouge constatent amèrement qu'au sein du conseil d'administration, chargé de la gestion des affaires du club, il y a mésentente au moment où on évoque le recrutement des joueurs en l'absence du premier responsable professionnel, à savoir l'entraîneur en chef. Le président du Mouloudia, Mohamed Hadj Redjem se trouve au four et au moulin en l'absence d'une véritable stratégie de gestion au sein du club. D'un côté, on veut un entraîneur de renom pour de grandes ambitions pour la nouvelle saison, et d'un autre côté l'ambiance au sein du CA n'est pas bonne. En effet, tout le monde était d'accord pour que l'ancien directeur financier du MCA soit le représentant du club au sein de la Fédération algérienne de football. Mais, à la dernière réunion du CSA le président du MCA, Hadj Redjem a annoncé aux présents que le propriétaire du club a désigné l'ancien DAF, Merbout en qualité de financier. Mais, cette décision a reçu un niet catégorique de quelques membres présents en exigeant de choisir une autre personne pour ce poste clé. Et là c'est le nom de Yaïci qui est le plus cité. L'un des hommes forts au sein du MCA, à savoir le président du CSA, Torki a rejeté catégoriquement aussi cette option. Pour lui, il y a d'autres personnalités qui ont bel et bien le profil pour ce poste. Devant une telle ambiance des membres du CA ont décidé de geler leurs activités jusqu'à ce que la situation soit plus claire. Les fans du club craignent que cette situation nuise beaucoup plus au club en cette période cruciale d'inter saison où la stratégie de gestion doit être aussi claire que démocratique sans parti pris. Si certains membres ont décidé de geler leurs activités, d'autres ont carrément quitté la réunion pour montrer leur désapprobation des décisions prises. Cela se passe au moment où on parle de négociations bien avancées avec Mesmoudi qui a tenté une aventure en Arabie saoudite avant de revenir à Alger. Des joueurs comme Ghezala, Hadded, Mesmoudi, Abdellaoui, Dahmani ou encore Belamri n'ont pas connu de concrétisation. Par contre, et aux dernières nouvelles, l'attaquant du Paradou AC, Yousri Bouzok, en vacances actuellement, a promis de rentrer à Alger au début du mois de juillet en affirmant aux dirigeants du Mouloudia qu'il signera bel et bien au sein du club puisqu'il a déjà tout conclu avec le président Hadj Redjem. Ainsi Bouzok palliera le départ d'Abdenour Belkheir. Et le comble c'est que du côté de la barre technique rien ne va plus, non plus. Il y avait l'ancien entraîneur de la sélection ivoirienne, Patrice Beaumelle, qui avait négocié avec les responsables du MCA mais il n'y avait point d'accord.

On a également évoqué le nom des coachs Desabre, Rudi Garcia et Garrido alors que le président du MCA, Hadj Redjem veut engager l'ancien coach de la JS Kabylie et de l'USM Alger, Denis Lavagne.

Ce dernier connaît parfaitement le football algérien, les clubs algériens et en particulier les joueurs algériens.

En tout cas, pour l'instant, le président Hadj Redjem a vraiment beaucoup de pain sur la planche...