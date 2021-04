Depuis l'élection du nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, succédant à Kheireddine Zetchi, l'instance fédérale algérienne connaît une situation spéciale sur le plan administratif. Cette situation n'est point surprenante, faut-il le préciser d'emblée, dans la mesure où avec un nouveau président et son nouveau Bureau fédéral, il y a lieu de répartir les tâches et donc de bien connaître des changements au sein de plusieurs structures administratives de l'instance fédérale algérienne. Donc, en dehors de la répartition des tâches des membres du Bureau fédéral par le président fraîchement élu, il y a lieu de procéder à la nomination des responsables des différentes Commissions fédérales. Et l'une des plus convoitées n'est autre que celle concernant ce volet d'importance capitale dans le football, à savoir celui de l'arbitrage. La désignation des arbitres a depuis fort longtemps été sujet à critiques des uns et des autres alors qu'on est même arrivé à accuser des arbitres directeurs du jeu et des arbitres assistants de «corrompus». Et c'est alors que dès qu'il y a un changement au niveau de la tête de la FAF, on s'empresse pour tenter d'arracher ce fameux poste de responsable de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA) ou mieux encore celui de la direction de l'arbitrage (DTRA). D'ailleurs, pas plus tard que lors du dernier match de l'ES Sétif contre la JS Kabylie des responsables kabyles, dont le coach et le président ont fustigé l'arbitre de la rencontre de les avoir privés d'un penalty. Des spéculations vont déjà bon train pour ces deux postes.

Par ailleurs, et compte tenu des dispositions réglementaires, certains membres du Bureau fédéral de la FAF et plus précisément six d'entre eux doivent signer et légaliser leurs engagements respectifs stipulant qu'en cas de leur élection au BF, ils doivent nécessairement démissionner de leur fonction élective technique ou administrative dans un délai maximum de 30 jours.

Il s'agit au fait d'Amar Bahloul (président de la Ligue régionale d'Annaba), Yacine Benhamza (président de la Ligue régionale de Saïda), Rachid Oukali (président de la Ligue de la wilaya d'Alger), Mohamed Ghouti (président de la Ligue de la wilaya d'Oum El Bouaghi), Djilali Touil (président de la Ligue de la wilaya de Chlef) et Bachir Mansouri (président de la Ligue de wilaya d'Illizi). Cela se passe au moment où on note l'entrée en action, hier, de la Commission de passation de consignes de la FAF, pour préparer le passage de relais entre le président sortant, Kheir Eddine Zetchi, et son successeur, Charaf-Eddine Amara. Cette commission se compose de Mohamed Guendouz (président de la Ligue de football de Blida), Mustapha Lokbani (président de la Ligue de football de Tlemcen) et Ahmed Khebbouz (président de la Ligue de football de Bordj Bou-Arréridj). Elle a été installée le 5 avril courant, à la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, marquée par l'approbation des bilans moral et financier du Bureau sortant, ainsi que par l'installation de deux autres commissions: de candidatures et de recours. Ces dernières ont été les premières à entrer en action, puisque c'est leur travail qui a permis d'aboutir à l'élection de Charaf-Eddine Amara comme nouveau président de l'instance, lors de l'Assemblée élective du jeudi 15 avril.

Passation de Consignes demain

Le secrétariat général de la Fédération algérienne de football a informé, hier, que la séance de passation de consignes entre le nouveau président, Charaf-Eddine Amara et le président sortant, Kheireddine Zetchi, aura lieu ce mardi 20 avril 2021 à 11h au niveau du siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim. Pour sa part, la commission chargée des passations de consignes, a pris possession des dossiers y afférents, hier, afin de préparer la séance de ce mardi.