La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a procédé à des changements au niveau de la direction technique nationale, en prévision des prochaines échéances internationales dont le Championnat arabe des nations (messieurs), prévu en février 2023 en Tunisie. Dans une déclaration, le président de la FABB, Rabah Bouarifi, a annoncé les désignations de Salaheddine Filali au poste de directeur technique national (DTN), en remplacement de Toufik Chebani, et Yacine Belal à la tête de la direction des Équipes nationales (DEN). «Filali et Belal se sont engagés avec la FABB jusqu'à la fin du mandat olympique en cours (2021-2024), avec l'objectif de réorganiser la direction technique nationale, en prévision des prochaines échéances internationales», a précisé le président de la FABB. Outre la réorganisation de la DTN, Filali et Belal auront la tache de relancer les différentes sélections nationales, dont la sélection séniors messieurs, appelée à disputer le Championnat arabe des nations prévu en février 2023 en Tunisie. Pour rappel, Salaheddine Filali avait déjà occupé à plusieurs reprises le poste de DTN de la FABB, lors des vingt dernières années. Par ailleurs, le coup d'envoi du championnat d'Algérie de la discipline, Super-Division (messieurs), est prévu ce vendredi avec 18 clubs en lice pour détrôner le NB Staouéli, sacré la saison écoulée pour la deuxième fois de son histoire.