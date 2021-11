Désigné comme la priorité des dirigeants de Newcastle pour prendre la succession de Steve Bruce, Unai Emery n'a pas totalement fermé la porte à un départ. Cependant, le président de Villarreal, Fernando Roig, ne voit pas son entraîneur partir dans les prochains jours. «Personne ne m'a posé de questions sur Emery. Personne ne nous a rien dit et je ne sais pas d'où vient cette nouvelle. Nous avons un contrat signé et je suppose qu'il est ravi. Un changement d'entraîneur ne serait pas bon ni sain, mais il n'y a rien. Unai a un contrat signé avec Villarreal et son obligation est de gagner le match contre Getafe. Il doit remplir le contrat et nous y travaillons», a indiqué le dirigeant espagnol dans des propos repris par AS.