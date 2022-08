Le Stade Brestois compte désormais dans ses rangs un troisième joueur algérien. Après Harris Belkebla et Youcef Belaïli, l'écurie de Ligue 1 française a engagé Islam Slimani, jeudi. Libéré de son contrat avec le Sporting Portugal, le buteur algérien a apposé sa signature sur un contrat de deux saisons, dont une en option. «J'ai parlé avec Greg (le directeur sportif Grégory Lorenzi) et le coach (Michel Der Zakarian) et j'ai senti de la confiance de leur part. C'est ce qu'il y a de plus important dans le football», a déclaré le joueur de 34 ans dans le communiqué du club. L'international aux 41 buts en 88 sélections a été réclamé par Der Zakarian, lequel avait déclaré, il y a quelques jours: «Il (Slimani, ndlr) a toujours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou Monaco. C'est un attaquant de qualité.» Arrivé libre à Lyon en janvier 2021, il était reparti un an plus tard au Sporting Portugal, où il est quasiment sorti du groupe à partir d'avril après un bras de fer avec l'entraîneur Rúben Amorim. Passé par Monaco lors de la saison 2019-2020 puis à Lyon entre janvier 2021 et janvier 2022, Islam Slimani va connaître un troisième club en Ligue 1 où il compte 13 buts en 48 matchs. «Je ne visais pas spécialement la France, cela s'est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu'il faut faire beaucoup d'efforts et se battre à tous les matchs pour gagner des points, a encore estimé le principal intéressé. Mais je pense savoir quoi faire pour être performant ici. En tout cas, je suis prêt!», a-t-il poursuivi. Pour revenir en France, le natif de Aïn Benian a dû faire des concessions sur le plan financier. Même si les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés, tout le monde est unanime à dire que le joueur aurait pu gagner beaucoup plus s'il avait décidé d'aller s'engager avec un club des pays du Golfe, où il était fortement convoité. Seulement, l'aspect financier n'a pas été déterminant dans le choix de «Super Slim», en préférant poursuivre son aventure dans le Vieux Continent. Nouvelle page, donc, et de nouvelles ambitions pour celui qui, a priori, ne veut pas abdiquer ou baisser les armes.