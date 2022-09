Il y a une poignée de semaines seulement, avant que sa prolongation avec le Paris Saint-Germain ne soit annoncée, Kylian Mbappé occupait pratiquement tout l'espace médiatique foot en France et en Espagne. Tout le monde voulait logiquement savoir de quoi serait fait son avenir. Depuis, forcément, les choses ont changé et l'avenir du Bondynois n'était plus un sujet déchaînant les foules... Mais ça n'a pas duré bien longtemps. En Espagne, notamment où les révélations de l'Équipe sur son fameux contrat de seulement deux ans et non trois ont mis le feu aux poudres. Depuis, les médias espagnols s'imaginent déjà le Real Madrid repasser à l'attaque relativement rapidement pour l'ancien de l'AS Monaco. Plus tôt cette semaine, la presse locale évoquait même une volonté de Florentino Pérez de laver l'image de Mbappé - considérablement dégradée cet été - auprès des fans du club de la capitale espagnole. Quoi qu'il en soit, l'option de recruter l'international tricolore est bien sur la table, confirme Marca. Seulement, le média se veut très clair: le Real Madrid ne fera pas de folies sur le plan financier pour le recruter. Le quotidien ibérique précise ainsi que si la possibilité de le recruter se présente, pour un prix raisonnable, elle sera clairement étudiée. Mais cette époque où Mbappé était le principal et seul objectif du Real Madrid, c'est terminé, et les Merengues se tourneront vers d'autres noms si le PSG et/ou l'attaquant se montrent trop gourmands. Il n'y aura plus de proposition astronomique comme ce fut le cas cet été par exemple, et Mbappé sait donc à quoi s'en tenir s'il souhaite revêtir la tunique blanche un jour...