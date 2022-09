À six jours du tirage au sort officiel du championnat d'Afrique des nations (CHAN), compétition réservée aux footballeurs locaux, prévue samedi 1er octobre en présence des légendes du football africain et de la délégation de la CAF, la sélection algérienne a déjà disputé un match amical contre la sélection «A» du Nigeria (2-2), vendredi dernier, au stade Hamlaoui de Constantine. Ce qui est de bon augure en attendant le deuxième match amical face à la sélection soudanaise A', prévu le 29 du mois en cours, sur la pelouse du stade Miloud Hadefi d'Oran.

En attendant justement cette rencontre amicale, les yeux des amoureux de la balle ronde et en particulier ceux pour qui le CHAN est important, seront braqués sur le tirage au sort qui sera organisé à l'opéra d'Alger à 19h. Celle-ci sera diffusée en direct sur de nombreuses plates-formes parmi lesquelles les partenaires TV de la CAF ainsi que les pages digitales, indique la CAF. Et comme de coutume, ce genre d'opération de tirage au sort sera organisé en présence, des hauts responsables des pays membres participants, des entraîneurs et des légendes de la balle ronde. Ce qui voudrait donc dire que l'Algérie deviendra la septième nation à accueillir le championnat d'Afrique des nations, l'année prochaine, au cours de l'évènement qui est programmé du 13 janvier au 4 février 2023. Dans ce même ordre d'idées, l'Algérie, deviendra, également, le sixième pays à accueillir à la fois le CHAN et la coupe d'Afrique des nations, tout comme, l'ont déjà été, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Soudan qui ont chacun accueilli les deux tournois masculins seniors de la Confédération africaine de football. Et là, il est tout aussi important de signaler que lors de cette cérémonie, on remarquera que sur les 18 équipes, seule Madagascar fait ses débuts dans la compétition. La sélection malgache deviendra ainsi la 32e nation différente à se qualifier pour le tournoi. Et toujours sur le plan historique, on relèvera également que la RD Congo et l'Ouganda ont tous deux atteint leur sixième phase finale du CHAN. En effet, il se trouve que pour les Ougandais, il s'agit de leur sixième qualification consécutive après avoir raté la compétition en 2009, tandis que la RDC n'a manqué qu'un seul tournoi en 2018.

À noter également que cinq autres pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Mali et le Maroc, participent à leur cinquième phase finale. Et justement, dans le cadre de sa préparation de ce CHAN 2022, la sélection algérienne des joueurs locaux a fait match nul devant les redoutables Super Eagles nigérians (2-2), dans un match disputé à huis clos sur la nouvelle pelouse du stade chahid Hamlaoui de Constantine qui a rouvert ses portes à l'occasion.

Il y a lieu de souligner que cette rencontre s'est déroulée en présence de la délégation de la CAF venue en visite d'inspection dans l'antique Cirta, dans le cadre des préparatifs du CHAN 2022. Cette rencontre s'est révélée un véritable examen pour les Algériens avant leur seconde confrontation, jeudi prochain face au Soudan, où ils ont réussi grâce à une combativité de tous les instants à bousculer sérieusement cette équipe nigériane.