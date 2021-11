Depuis leur arrivée à Doha, dimanche dernier, pour participer à la Coupe arabe des nations qu'organise le Qatar à partir d'aujourd'hui, les joueurs de la sélection algérienne A' se concentrent pleinement sur le parcours qui les attend, à commencer par le match de demain face au Soudan.

Dimanche, la sélection nationale a enchaîné sa 2e séance d'entraînement depuis son arrivée à Doha, au complexe sportif d'Al Egla. Avant de rallier le lieu d'entraînement, le sélectionneur national, Madjid Bougherra, et ses adjoints Djamel-Eddine Mesbah et Mohamed Benhamou, ont réuni les joueurs pour une séance vidéo et une causerie avant le travail sur le terrain.

Les camarades de Mehdi Tahrat ont entamé, par la suite, leur séance quotidienne à 16h40 (heure locale) et au grand complet après l'arrivée dans la matinée des M'bolhi, Brahimi, Abdelaoui et Sayoud, ainsi que l'incorporation de Tougai, laissé au repos lors de la séance de la veille. Les Verts ont utilisé, à l'occasion, les deux terrains mis à leur disposition, où ils ont diversifié les ateliers et les exercices après le rituel échauffement avec jonglage du ballon.

De plus et durant la 2e partie de l'entraînement, les joueurs ont été soumis au travail tactique avec des oppositions sur des espaces réduits puis sur la moitié du terrain. Avant de passer à table, les 23 joueurs ont enfilé leur tenue pour une activité de shooting (séance photos) et tournage vidéo avec les équipes de FIFA TV Team Crews, notamment le recours à une nouvelle technologie en prévision de la Coupe du monde - Qatar 2022.

Quant à la journée d'hier, le staff technique a programmé une séance vidéo à 13h45 et l'entraînement à 14h, avançant ainsi la séance en raison de la programmation du 1er match prévu demain à 11h, face au Soudan au Ahmad Bin Ali Stadium. Par ailleurs, et compte tenu du récent environnement à risque élevé concernant la Covid-19 et la découverte d'un nouveau variant préoccupant, le MOPH du Qatar a demandé d'organiser un test PCR de surveillance pour toutes les sélections participant à la Coupe arabe.

Ce test aura lieu, aujourd'hui, à 10h au niveau de l'hôtel Grand Hyatt, lieu de résidence des Verts.

Par ailleurs, Son Excellence, l'ambassadeur d'Algérie à Doha, Mustapha Boutora, a rendu visite dans la soirée du dimanche à l'hôtel où réside la délégation algérienne. Boutora, qui était accompagné par le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, et Yacine Benhamza, a salué les joueurs et les membres des différents staffs, leur souhaitant une grande réussite lors de cette Coupe arabe et pourquoi pas décrocher le titre compte tenu du potentiel dont recèle la sélection nationale.

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra, évolueront dans le groupe D, en compagnie du Soudan, du Liban, et de l'Egypte, considérée comme le principal concurrent pour les Verts.