La situation étant hors de contrôle, la décision de la Premier League s'est imposée naturellement. Et d'autant plus facilement que ce choix était réclamé par au moins l'un des deux clubs, en l'occurrence Manchester United. Le match des Red Devils face à Brentford a été reporté suite à une forte progression des cas de Covid-19 au sein du club mancunien, ont annoncé les instances dans la nuit de lundi. La décision a été prise «sur les conseils de conseillers médicaux en raison des circonstances exceptionnelles» de l'épidémie, indique la Premier League dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, le club avait interrompu ses activités sur son terrain d'entraînement de Carrington afin de minimiser le risque de propagation du virus. La Premier League précise que le match, qui aurait dû être joué à 20h30 mardi soir, sera réorganisé «en temps voulu». Brentford a présenté ses excuses à ses fans pour les «perturbations» mais ils «respectent» la décision, ajoutant que «la santé et la sécurité des joueurs et du personnel des deux clubs doivent toujours passer en premier». Au cours de la semaine écoulée, 42 joueurs et membres du personnel de Premier League ont été testés positifs, rappelle la BBC. Brighton, Tottenham, Leicester, Aston Villa et Norwich ont tous été confrontés à des cas positifs en Premier League. Dimanche dernier, le match entre Brighton et Tottenham a lui aussi été reporté en raison d'un nombre croissant de cas de Covid-19 chez les Spurs. Les derniers cas positifs en Premier League sont les plus élevés enregistrés sur une période de sept jours depuis le début des tests en mai 2020, note la BBC.