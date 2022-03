Après les infrastructures sportives, l'image d'Oran. Celle -ci est à recomposer pour donner les meilleures couleurs reflétant la belle carte aux couleurs chatoyantes. Lancée en fin de semaine passée, la campagne officielle de promotion de la 19e édition des Jeux méditerranéens se poursuit. Riche est le programme concocté à cet effet. Selon le responsable de la communication avec les médias, Mourad Boutadjine, il comprend plusieurs activités. Ces festivités seront lancées de la place Port Saïd, située dans le boulevard de l'ALN, ex6 front de Mer, réunissant les membres de la société civile. Au menu, l'on prévoit un défilé, composé de 26 voitures de collection, portant chacune un drapeau des 26 pays concernés par le rendez-vous méditerranéen. Ces voitures sillonneront les différentes artères et rues de la ville accompagnées par des troupes artistiques et folkloriques jusqu'à la place du 1er- Novembre au centre d'Oran, ex- place d'Armes. Deux chapiteaux, pavoisés aux couleurs nationales, seront édifiés arborant les couleurs de la Méditerranée. Des plats traditionnels seront préparés pour la circonstance auxquels seront invités les citoyens oranais à les déguster. Cette festivité symbolique célébrant le déclenchement du compte à rebours des JM sera clôturée par une cérémonie artistique au niveau de la salle de cinéma Le Maghreb sis rue Larbi Ben M'hidi, au cours de laquelle d'anciens athlètes locaux ayant décroché des médailles lors des précédentes éditions des JM seront honorés. Il s'agit du coureur Boualem Rahoui et le boxeur Mustapha Moussa. Un ballon géant aux couleurs de l'événement sportif, de 24 mètres de long, sera placé au rond central de la pelouse du nouveau stade d'Oran (40 000 places). Lequel ballon, de fabrication locale, a battu le record en la matière détenu par l'Afrique du Sud. Sur un autre chapitre, le Comité international des Jeux méditerranéens a tenu sa réunion ordinaire entrant dans le cadre des préparatifs de la ville pour accueillir la 19e édition des JM, l'été prochain. Plusieurs membres du CIJM sont déjà à pied d'oeuvre dans la capitale de l'ouest du pays, dont le président de cette instance, l'Italien Davide Tizzano. C'est la première fois que le CIJM, qui compte dans son bureau exécutif le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, se réunit loin de son siège à Athènes depuis l'élection de son nouveau président et ses nouveaux membres en octobre dernier. L'occasion sera mise à profit aussi pour les responsables des 12 commissions spécialisées du Comité d'organisation local des JM de faire des exposés liés à l'état d'avancement des préparatifs des JM, «chacun selon son domaine. Il y a quelques semaines, le président du CIJM, accompagné de son secrétaire général, le Grec Iakovos Philippoussis avait effectué une visite de travail à Oran au terme de laquelle le premier responsable de l'instance sportive méditerranéenne s'était dit «très satisfait» de l'évolution des préparatifs en prévision de la prochaine édition des JM, en plus de manifester son optimisme quant aux capacités de l'Algérie de rendre «une très belle copie» lors de la prochaine messe méditerranéenne. Le premier responsable du CIJM, qui avait visité plusieurs équipements sportifs et hôteliers retenus pour le rendez-vous sportif régional, a été également reçu à Alger par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Au cours de cette audience, le dirigeant italien a fait part de son «soulagement quant à la cadence des travaux dans les infrastructures sportives qui doivent s'achever dans les prochains jours, outre la maîtrise des différents aspects d'organisation, ce qui confirme la réussite prévue de cette manifestation sportive», selon un communiqué des services du Premier ministre publié au terme de cette audience. La 10e édition des JM, un événement que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli à Alger la 7e édition en 1975, est prévue du 25 juin au 6 juillet 2022.