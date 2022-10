La politique tracée par l'ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, qui a permis la création des académies du football pour «l'enseignement du football» aux jeunes catégories, en 2019, vient de porter ses fruits puisqu'on enregistre, jusqu'à présent la sélection de 18 joueurs (12 académiciens de la FAF et 6 du Paradou) sur les 23 présents au tournoi de la Coupe arabe. Et la FAF a d'ailleurs saisi l'occasion pour annoncer la réouverture de l'académie de Sidi Bel Abbès, qui avait été fermée par son ex-président, Charaf-Eddine Amara. D'ailleurs, la 4e édition de la Coupe arabe de football des moins de 17 ans, qui a eu lieu à Sig (Mascara), a permis de constater un «énorme progrès» réalisé en matière de travail de base au niveau des différentes sélections participantes grâce à leurs académies. L'entraîneur de la sélection algérienne des U17, Arezki Remane a d'ailleurs bien reconnu que «ce tournoi arabe a permis l'émergence de plusieurs sélections, y compris celles des pays qui traversent une conjoncture difficile sur le plan sécuritaire à l'image du Yémen, dont l'équipe m'a vraiment épaté», a-t-il dit. Il a souligné que «La sélection saoudienne a également fait bonne figure ainsi que la sélection de l'Irak, avant de faire remarquer que finalement cette année la sélection algérienne est la meilleure. Les derniers résultats des U127 algériens, montrent, si besoin, que c'est là tout le travail effectué par Kheiredine Zetchi et ses académies. Zetchi a vraiment réussi la combinaison du produit de son académie du Paradou AC, avec les produits des académies FAF de Khemis Miliana et Sidi Bel Abbès ainsi que des produits de FAF Radar qui a effectué une large prospection à l'étranger. Cette politique a été d'ailleurs bien suivie par la mise en place de l'académie de Tlemcen, plus celle d ‘El Tarf et les trois autres à Ouargla, Batna et Saïda. Le travail déjà effectué vient de donner ses premiers résultats, et il faudrait donc patienter quelques années pour voir un meilleur résultat avec les nouvelles académies citées en dernier. Or, il se trouve que lors de sa prise en main de la direction technique nationale, Toufik Korichi, son président, avait refusé de relancer l'académie de Sidi Bel Abbès. Et il a fallu la mobilisation des parents de joueurs de cette académie de la semaine dernière qui a fait couler beaucoup d'encre pour que la Fédération algérienne de football (FAF) se trouve dans l'«obligation» de publier un communiqué pour annoncer la reprise de cette académie. «Le département du développement de l'élite de la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football, informe les joueurs de l'académie FAF de Sidi Bel Abbès que la reprise de la formation est fixée pour le dimanche 9 octobre 2022 à partir de 14h00», a écrit l'instance fédérale sur son site officielle. Et la même source ajoute que «De ce fait, tous les joueurs dont les noms figurent sur la liste jointe sont priés de rejoindre le Centre technique régional (CTR) de Sidi Bel Abbès au jour et à l'heure indiqués ci-dessus.».