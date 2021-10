Va-t-on lancer, ne serait -ce qu'un tant soit peu, les préparatifs pour la saison 2021-2022? Rien n'est moins sûr, du moins en attendant les nouvelles évolutions de la situation financière du RC Relizane. Ce club est figé dans des difficultés entravant le lancement de son stage d'intersaison qu'il devait entamer, en début de la semaine écoulée dans la wilaya de Chlef. Pour justifier cette lacune, des responsables du club avancent: «Les contraintes d'ordre financier risquent de retarder le début de ce regroupement et pourraient même conduire à son annulation pure et simple», soulignant que «la nouvelle direction, guidée par Sid Ahmed Abdeldjalil, trouve du mal, même à offrir à son groupe le matériel pédagogique nécessaire pour la préparation d'intersaison». Toutefois, cette situation n'entrave tout de même pas la direction du club qui poursuit son opération de recrutement. Les dernières nouvelles du club font état du recrutement de l'ex-latéral gauche de l'ES Sétif, Belebna, en plus de l'arrivée, jusque-là, de pas moins de 6 joueurs. Pour les qualifier, la direction de la formation de l'ouest du pays est tout d'abord appelée à régulariser sa situation administrative, en réglant d'abord les dettes d'anciens joueurs. Cette opération ne s'annonce pas aisée, tant que la situation financière frappe de plein fouet le club qui se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des droits d'engagement estimés à 4 millions de dinars. La nouvelle direction du RCR vient de prolonger le contrat de l'entraîneur Lyamine Bougherara. Ses poulains se sont lancés dans les préparatifs pour la nouvelle saison après d'époustouflantes tergiversations. Le coach Bougherara n'a pas dissimulé sa satisfaction de voir la situation se dénouer après un suspense, ayant marqué et son avenir et les préparatifs du club. Cependant, le club est pris au dépourvu et pressé de peaufiner ses préparatifs dans un délai ne dépassant pas une semaine de travail seulement. «Le RCR aura seulement 2 semaines de travail pour préparer la nouvelle saison, une situation qui met dans l'embarras Bougherara, qui a consenti à prolonger d'une année son contrat expiré à l'issue de l'exercice écoulé. Il ne dissimulera pas non plus sa hargne d'aller de l'avant, sans pour autant cacher sa déception, à cause de tout ce temps perdu. «Je dois avouer que nous accusons un énorme retard en matière de préparation. Il faut savoir que ce retard est dû à des problèmes d'ordre administratif, après le changement intervenu à la tête du club», a expliqué l'ancien gardien des buts des Fennecs. Toutefois, le même entraîneur ne croit pas sa mission impossible. Les Lions de Mena pourraient être servis par les circonstances, étant donné que leur 1er adversaire en championnat, à savoir la JS Saoura, est concerné par la manche retour du 2e tour préliminaire de la coupe de la CAF et qui coïncidera avec le coup d'envoi du championnat. Cela pour pourrait servir d'atout pour le club, étant donné que la LFP est appelée à ajourner la 1ère sortie du RC Relizane, ce qui arrangerait largement les affaires de ce dernier