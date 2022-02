Avec les récents résultats de Leeds, l'avenir de Marcelo Bielsa n'était plus si incertain. L'entraîneur argentin, déjà annoncé sur le départ en fin de saison, n'a visiblement pas survécu à la lourde défaite de samedi face à Tottenham (0-4). Selon les informations de TalkSport, «El Loco» n'est plus l'entraîneur de Leeds. Les deux camps se sont mis d'accord. Le populaire argentin de 66 ans a accepté de quitter son poste d'entraîneur de l'équipe première et l'annonce officielle est attendue très rapidement. Leeds cherche actuellement un remplaçant et Jesse Marsch est le grand favori.